Jung, grün, Handwerker mit Studium: Jens Metzger will den Klimaschutz noch mehr in den Fokus stellen

Vita

Jens Metzger ist 30 Jahre alt, mit zwei älteren Brüdern in Tuttlingen aufgewachsen und hat am Immanuel-Kant-Gymnasium Abitur gemacht. Danach hat er zwei Studiengänge abgeschlossen, einen B.A. in European Studies (Europawissenschaften) in Passau und einen M. A. in Economics of Transition in Devon, Großbritannien. Vor seiner Zeit in Großbritannien hat er ein Jahr lang in Hamburg unter anderem für Campact und die Agrar-Koordination gearbeitet. Mit 17 Jahren war Metzger für ein Auslandsjahr in Frankreich (Cavallion) und in Neuseeland (Napier). Nach dem Abitur machte er ein Freiwilliges Soziales Jahr in Marseille.

Seit Ende 2017 lebt er wieder in seiner Heimatstadt Tuttlingen. Metzger ist im dritten Jahr einer Schreinerlehre und hat nach eigenen Angaben nach und nach ein regionales Netzwerk Gemeinwohlökonomie mit aufgebaut, das über die Grenzen Tuttlingens hinausreiche. In Tuttlingen gehört er zum Umfeld der Fridays-for-Future-Bewegung. 2018 kandidierte er über die LBU für den Tuttlinger Gemeinderat, verpasste den Einzug als erster Nachrücker aber knapp. Zudem gehört Metzger seit September 2020 dem Kreisvorstand der Grünen im Kreis Tuttlingen an.

Er lebt in einer Partnerschaft und verbringt seine freie Zeit am liebsten in der Natur, beim Klettern, Joggen oder Langlaufen, und mit Freunden und Familie, heißt es auf seiner Website.