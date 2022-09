Jumelage mit Bex vor Neustart nach der Pandemie

Nach einer Corona-bedingten Pause konnten sich die Komittees der Städtepartnerschaft Bex-Tuttlingen zum ersten Mal seit drei Jahren wieder treffen. Dabei hätten sie erste Ideen für das Jubiläumsjahr 2024 gesammelt, teilt die Stadt Tuttlingen mit.

„Wir freuen uns, dass wir uns zum ersten Mal seit drei Jahren wieder sehen können – und das nicht nur über Video“, so Brigitte Breinlinger, Präsidentin der Tuttlinger Partnerschaftskomission. Und ihre Bexer Kollegin Angelica Corthay stellte fest, dass man jetzt mit viel Kraft wieder das beleben müsse, was während der Pandemie nicht möglich war.

Doch das sei nicht immer ganz einfach. Als deutlichstes Beispiel nennt die Stadt den Schüleraustausch von der Gymnasien. Rund 30 Schüler, so habe IKG-Lehrerin Ursula Böer berichtet, nahmen vor Pandemie-Zeiten an den Austauschen teil. Im Oktober 2022 werden nun nur 14 Schüler aus Tuttlingen nach Bex reisen – vor allem wegen des geringer gewordenen Interesses auf Schweizer Seite. Von Tuttlingen aus wären 30 interessiert gewesen, von denen nun 16 eine Absage erhielten. „Das muss sich alles erst wieder einpendeln“, so Brigitte Breinlinger.

Umso erfreuter sei man gewesen, dass es trotz der unsicheren Planungsbedingungen möglich war, neben der Komitee-Sitzung noch zwei weitere Begegnungen auf die Beine zu stellen: So reiste im Frühsommer eine Gruppe von Tuttlinger Auszubildenden nach Bex, um dort Einblicke in die Arbeitswelt zu sammeln. Außerdem brachen die Bexer Radsportler wieder zu ihrer schon traditionsreichen Fahrt nach Tuttlingen auf.

Auch während der Pandemie liefen die Vorbereitungen an einem anderen Projekt weiter: Als verbindendes Symbol für die engen Beziehungen zu der Weinbaustadt Bex wird in Tuttlingen ein kleiner Weinberg angelegt, an dem die Stadtgärtnerei Reben anbauen wird, die auch im hiesigen Klima gedeihen. Die Pflanzaktion im Frühjahr 2023 soll dann gemeinsam mit Vertretern aus Bex gestartet werden.

Für 2023 werden unter anderem auch ein Besuch des TC Rot-Weiß Tuttlingen in Bex, eine Begegnung zwischen den großen Kirchen in Tuttlingen sowie eine Reise des DAV in die Schweiz geplant. Auch der Ortsseniorenrat wird seine mehrfach coronabedingt verschobene Reise nach Bex nachholen. Außerdem wird es eine Begegnung der Amtsleiter der Tuttlinger Stadtverwaltung mit ihren Bexer Kollegen geben.

Seine Schatten voraus wirft außerdem schon das Jubiläumsjahr 2024. 45 Jahre wird die Jumelage dann alt. Nachdem das 40-Jährige 2019 in Bex ausgerichtet wurde, wird nun in Tuttlingen gefeiert. Bereits angedacht sind sportliche und weniger sportliche Wettkämpfe sowie ein Konzert der Union Instrumentale und des Chors „Le Muguet“. Ob alle Veranstaltungen an einem Wochenende stattfinden, oder ob es mehrere Events zum Jubiläum geben wird, stehe noch nicht fest, so die Stadt.

Außerdem gibt es immer wieder neue Gruppen, die Kontakte aufbauen wollen – unter anderem die Bexer Band „The Sound Touch“. Die Rock- und Bluesgruppe um Maurice Saturneau ist vielen Tuttlingern noch von ihrem Auftritt beim Stadtfest 2019 in Erinnerung. Nun suchen die Musiker im mittleren Alter Tuttlinger Kollegen, die gerne mal nach Bex reisen und dort auftreten würden.