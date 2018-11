Julis fordern den Rücktritt von Lars Patrick Berg

Nach der Wahl des Heidelberger AfD-Manns Lars Patrick Berg, Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen, auf Platz vier der AfD-Europawahl-Liste fordern die Jungen Liberalen(Julis) im Kreis Tuttlingen seinen Rücktritt. Berg wird aus Sicht der JuLis mit diesem Spitzenplatz Ende Mai sicher in das Europäische Parlament einziehen und bis dahin viel Verantwortung im bundesweiten Wahlkampf der AfD tragen müssen.

„Deshalb ist es nur konsequent seinen Platz im baden-württembergischen Landtag zu räumen, anstatt monatelagen Wahlkampf auf Kosten der Steuerzahler zu machen“, betont der JuLi-Vorsitzende, Marcel Aulila aus Spaichingen, in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Der Wahlkreis habe einen Abgeordneten verdient, der sich voll um dessen Belange und Einwohner kümmern kann.

Weiter schreibt Aulila: „Weshalb Berg, der erst im März 2016 in den Landtag gewählt wurde, mit der europakritischen AfD überhaupt nach Brüssel will, ist aus Sicht der JuLis nicht schlüssig. Die hetzerischen Aussagen während seiner Bewerbungsrede lassen jedenfalls nicht erwarten, dass er dort konstruktiv an einer Verbesserung der Europäischen Union arbeiten möchte.“