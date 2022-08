Juli war heiß, deutlich zu warm und extrem trocken

War der letztjährige Juli mit nur 11 Sommertagen und ohne einen Hitzetag alles andere als hochsommerlich, so präsentierte sich der Juli in diesem Jahr mit Hochsommerwetter in der „Deluxe““-Version. Er wurde mit 26 Sommertagen und davon 11 Hitzetagen seinem Ruf als Hochsommermonat mehr als gerecht.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 20,4 Grad (Vorjahr 17,2 Grad) lag der Juli deutliche 1,6 Grad über dem Monatsmittel. Den bislang wärmsten Juli gab es im Jahr 2015 mit einem Mittelwert von 22,1 Grad. Die höchste Temperatur wurde mit 36,1 Grad (Vorjahr 28,9 Grad) am 19. erreicht. Die tiefste Monatstemperatur lag bei 7,0 Grad (Vorjahr 4,8 Grad), gemessen am 9. des Monats. Ein Blick ins Archiv verrät, am 01.07.1962 wurde mit 2,0 Grad die bislang kälteste Julitemperatur gemessen. Die bislang höchste Juli-Temperatur gab es am 05.07.2015 mit 37,3 Grad.

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 15,5 L/qm (Vorjahr 128,1 L/qm) fiel der Juli extrem trocken aus und erreichte gerademal 12,97% (Vorjahr 107,2%) der normal üblichen Niederschlagsmenge. Damit stellte der Juli einen neuen Minimalniederschlagsrekord auf und unterbot den bisherigen Rekordwert von 2020 mit 21,6 L/qm deutlich. Zum Vergleich, den niederschlagsreichsten Juli seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1890, gab es mit 280,5 L/qm im Jahr 2014. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 28. mit 6,2 L/qm (Vorjahr 18,1 L/qm). An 6 Tagen (Vorjahr 19 Tage) fiel Niederschlag.

Der Wind war im Juli bis auf wenige Ausnahme eher gemäßigt unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 20. mit 59,1 km/h (Windstärke 7) erreicht (Vorjahr 59,3 km/h – WS 7).

Mit 328,9 Sonnenstunden (Vorjahr 184,5 Std.) schien die Sonne im Juli enorm viel. Am wenigsten Sonnenschein gab es 2005 mit nur 173,0 Stunden, den meisten Sonnenschein konnte dagegen das Jahr 1994 mit 387,7 Sonnenstunden verbuchen. Die Gewitterneigung war im Verlauf des Monats gering, gerademal an 4 Tagen (Vorjahr 5 Tage) gab es Gewitteraktivitäten.