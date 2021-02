Beim Jahrestreffen der Jugendverbände im Kreis Tuttlingen ist eins deutlich geworden: Auch sie leiden stark unter der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen. Der Ausfall von Gruppenstunden und Veranstaltungen, der Abstand zu den Jugendlichen und nicht zuletzt auch die fehlenden Möglichkeiten in Bezug auf die technischen Anforderungen von Online-Angeboten stellen die Verbände und deren Mitglieder vor ungeahnte Herausforderungen.

Wie das Netzwerk der Jugendverbände des Landkreises Tuttlingen (ehemals Kreisjugendring) in einer Pressemitteilung schreibt, wurden diese Erkenntnisse in einem Online-Netzwerktreffen ersichtlich. Auch der fehlende soziale Kontakt und das dadurch schwindende Interesse der Jugendlichen an Vereinstätigkeiten seien deutlich spürbar. Nichtsdestotrotz sind viele Vereine und Organisationen innerhalb der Verbände aktiv und organisieren bereits Veranstaltungen in der Hoffnung, bald wieder starten zu dürfen.

Besonders freuten sich die Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbände über die Grußworte von Bernd Mager, dem Sozialdezernent und Verantwortlichen für das Netzwerk im Landratsamt. Er bedankte sich in seinem Grußwort für die tolle Arbeit der Jugendverbände in dieser schweren Zeit. Er verwies dabei auch auf den positiven Verlauf der letzten Jugendhilfeausschusssitzung, in der die Erhöhung der Zuschüsse für Freizeit- und Fortbildungsmaßnahmen für die Verbände und der zügigen Nachbesetzung der Stelle im Kreisjugendreferat thematisiert und beschlossen wurde.

Durch das Treffen führten die Netzwerksprecher Simon Klamert (Evang. Jugendwerk) und Andreas Hand (Kreisjugendfeuerwehr). Sie wurden bei den Wahlen in ihren Ämtern für eine weitere Amtszeit einstimmig bestätigt.

Das Netzwerk der Jugendverbände wurde kurz nach Auflösung des früheren Kreisjugendrings gegründet. Aktuell gehören dem Netzwerk elf Jugendverbände des Landkreises an. Als Schnittstelle zwischen den Verbänden dient das im Landratsamt ansässige Kreisjugendreferat. Zudem stehen den Mitgliedern zwei gewählte Netzwerksprecher zur Verfügung, die sich um die organisatorischen Aspekte und die Vernetzung innerhalb des Netzwerkes kümmern. Eine weitere Grundlage für das Netzwerk ist die Zuschussverwaltung durch den Landkreis. Ein jährliches Treffen der Verbände dient zum Austausch und der Vernetzung der Verbände. Ein sogenannter „Fachtag“ – ebenfalls im jährlichen Rhythmus, greift aktuelle Themen der Verbände auf und dient den Verbänden zur Fort- und Weiterbildung ihrer Mitglieder. (pm)