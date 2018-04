Jugendreferent: Keiner will nach Tuttlingen

Das Evangelische Jugendwerk und die Kirchengemeinde Tuttlingen ächzen über die seit fast einem Jahr andauernde Vakanz des Jugendreferenten – niemand bewirbt sich auf die ausgeschriebene Stelle. Zur Überbrückung dieser Lücke hat der Kirchenbezirksausschuss am Donnerstag den Stellenumfang einer vorübergehend eingestellten 450-Euro-Kraft erhöht.

Warum möchte niemand Jugendreferent in Tuttlingen werden? Dekan Sebastian Berghaus weiß es selbst nicht. „Wir schreiben überregional aus – auch an den Ausbildungsstätten, wir sind offen sowohl für Quereinsteiger als auch für Menschen, die bestimmte Qualifikationen noch nachträglich erwerben müssen, wir bieten ein tolles Team, höchstmögliche Bezahlung, größte Freiheit – und niemand bewirbt sich“, lautet seine ernüchternde Bilanz. Seit die bisherige Jugendreferentin Sara Prinz die Donaustadt Ende Mai vergangenen Jahres aus beruflichen Gründen verlassen hat, ist die Stelle nicht besetzt. Nicht nur, dass dies traurig sei, wie Berghaus findet: „Es ist nicht absehbar, dass da was geht“, befürchtet auch Ludwig Teufel, Verwalter des Landheims Kraftstein.

Vielfältige Aufgaben

Die Aufgaben des Jugendreferenten sind vielfältig: Das evangelische Jugendwerk organisiert Jungscharen, Freizeitaktivitäten – unter anderem viele Camps und Lager, ist mit Schulen und Jugendhilfeträgern vernetzt, bildet jährlich rund 150 Jugendliche aus, wie Berghaus aufzählt. Dazu komme viel Organisatorisches und die Besetzung des Büros im Gemeindehaus an der Gartenstraße. Zur Überbrückung der Vakanz wurde mit Jochen Teufel vorübergehend eine 450-Euro-Kraft eingestellt, dessen Stundenumfang der Kirchenbezirksausschuss am Donnerstag nun erweitert hat. Um den Rest kümmern sich eine FSJ-Kraft, der Lenkungskreis sowie ein Team von Ehrenamtlichen. „Eine einjährige Vakanz ist sehr heftig“, bilanziert Berghaus.

Immerhin: Der traditionelle Mai-Hock auf dem Kraftstein kann stattfinden, auch wenn die Organisation etwas erschwerter gewesen sei als sonst, wie Landheimverwalter Ludwig Teufel berichtet. Nach dem Gottesdienst bewirten ab 12 Uhr die Mitarbeiter des evangelischen Jugendwerks. Es gibt gebackenen Camembert, Kartoffelsalat, Gegrilltes sowie diverse Kuchen. Für Kinder stehen Spielgeräte bereit.

Das idyllisch gelegene Landheim auf der Wachholderheide zwischen Mühlheim-Stetten und Mahlstetten wurde im Jahr 1952 erbaut und ist im Besitz der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen. Tausende Kinder und Jugendliche haben dort bereits Freizeiten und Klassenfahrten verbracht. Ein Klassiker ist das sommerliche Ferienzeltlager des EJT mit stets mehr als hundert Teilnehmern. Die Vermietung des Hauses an private Gruppen läuft inzwischen so gut, dass sich das Haus selbst finanziert.

60 000 Euro investiert

In mehreren Schritten war das Landheim in den vergangenen Jahren für mehr als 60 000 Euro renoviert worden – etliches davon in Eigenregie. Zuletzt war der untere Stock mit neuen Heizungen und einem sanierten Eingangsbereich an der Reihe.

Der nächste Schritt ist schon in Planung: Der Aufenthaltsraum soll vergrößert und gleichzeitig saniert werden. „Doch dazu müssen wir erst einmal wieder Geld sammeln“, sagt Teufel, der gemeinsam mit seiner Frau Ingrid, Friedemann Perle sowie Katrin und Bodo Kreidler einer der fünf Tuttlinger Hausverwalter ist, die sich seit Jahren um die Geschicke des Landheims kümmern.