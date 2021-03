Jugendreferate verlagern Frauentag ins Netz

Frauentag trotz Corona: Das ist das Ziel der „Frauenpower-Tage“, die die Jugendreferate Emmingen-Liptingen, Wurmlingen, Rietheim-Weilheim, Spaichingen, Trossingen und Tuttlingen sowie das Netzwerk International Tuttlingen zum Frauentag am Montag, 8. März, gemeinsam organisiert haben. Videobotschaften gehören wie ein Filmabend mit Genusspaket für zu Hause zum Programm.

Sie leisten Großes – egal, ob in der Familie, im Beruf, im Ehrenamt oder in der Politik. Ihre Biographien sind unterschiedlich. Und in der „Galerie der Mutmacherinnen“ kommen sie zu Wort. Über 20 Frauen aus dem Landkreis Tuttlingen haben die Initiatorinnen der „Frauenpower-Tage“ angefragt und um Statements gebeten. Es geht um ihr Leben, ihre Rolle als Frau, ihre Aufgaben, Wünsche und Ziele. Sie wollen berichten, Beispiel geben und Mut machen – gerade in Zeiten der Pandemie.

Vier bis fünf Video-Clips werden ab dem 8. März pro Tag auf Instagram hochgeladen. Überhaupt spielt diese Social-Media-Plattform bei der Aktion eine zentrale Rolle: Ein Großteil der Aktivitäten spielen sich auf dem eigens eingerichteten Account „frech.weiblich.wunderbar“ ab, der während der Aktionswoche ständig aktualisiert wird. Auf eine Präsenz bei Facebook haben die Initiatorinnen verzichtet – um allen Beteiligten die dort befürchteten Hasskommentare zu ersparen.

Ebenfalls im Netz findet der Filmabend im Rahmen der „Frauenpower-Tage“ statt. Am Freitag, 12. März, um 19 Uhr wird online der Film „Hidden Figuren – Unerkannte Heldinnen“ gezeigt. Er handelt von einer Gruppe Frauen, deren Leistungen erheblich zur ersten erfolgreichen US-amerikanischen Weltraummission beitrugen. Wer den Film sehen will, meldet sich über die Jugendreferate, das Netzwerk International oder über die Kontaktdaten auf der Instagram-Seite an. Es wird ein Zugangslink zum Film verschickt – und es gibt die Möglichkeit, im Jugendreferat vor Ort oder beim Netzwerk International ein Kino-Genuss-Paket abzuholen: Es enthält eine Flasche Bionade und eine Tüte Chips oder Popcorn.

Begleitend zu den Online-Aktion wird an mehreren Orten die Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ gezeigt. Die vom Helene Weber Kolleg zusammengestellte Schau gastiert für acht Wochen an verschiedenen Orten im Landkreis. Es werden die Frauen vorgestellt, die als Mitverfasserinnen des Grundgesetzes Maßstäbe für die Gleichberechtigung gesetzt haben. Erster Austellungsort ist in Spaichingen. Die Ausstellungsplakate werden an den Fenstern der Schulmensa zu sehen sein.

Während der „Frauenpower-Tage“ werden sich mehrere Buchhandlungen und Bibliotheken aus dem Landkreis einbringen, indem sie die Titel von Autorinnen durch Büchertische oder Bücherlisten mit Literaturempfehlungen hervorheben.