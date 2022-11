Jugendliche von Unbekannten attackiert

Am späten Montagabend ist es laut Polizeimeldung kurz vor Mitternacht an der Skateranlage „Umläufle“ zu einem Angriff gegenüber einer Jugendgruppe, in deren Verlauf ein Jugendlicher schwerste Kopfverletzungen erlitt, gekommen.

Jugendliche attackiert

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde eine sechsköpfige Gruppe von Jugendlichen durch zwei bis drei unbekannte Täter angegriffen.

Die Täter schlugen zunächst mit Fäusten auf die Jugendlichen ein. Weiterhin wurden die Geschädigten mit Fußtritten, auch am Boden liegend, traktiert. Im weiteren Verlauf drohte einer der Angreifer mit einem Messer, welches aber nicht zum Einsatz kam.

Tritt gegen den Kopf

Ein 22-jähriger Geschädigter erlitt schwere Verletzungen, als er von einem der Täter mit einem gezielten Fußtritt gegen den Kopf hart getroffen wurde und er dadurch unkontrolliert in die Skateranlage fiel.

Durch das Fallen schlug der Geschädigte hart auf dem Asphalt auf, weshalb er schwere Kopfverletzungen erlitt und sofort das Bewusstsein verlor. Die Angreifer flüchteten im Anschluss unerkannt. Zur ärztlichen Notversorgung kam ein Rettungshubschrauber, der den jungen Mann in eine Klinik flog.

Hinweise erbeten

Zur Klärung dieser Straftat ist die Polizei auf sachdienliche Hinweise angewiesen. Gesucht werden weitere Zeugen, die den Ablauf schildern und Hinweise zu den Tätern geben können. Bislang ist der Polizei vom Haupttäter nur bekannt, dass er eine schwarze Bomberjacke und eine weiße Sturmhaube trug und vermutlich eine osteuropäische Herkunft hat.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/9410 entgegen.