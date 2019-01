Jugendliche haben am Freitag, gegen 19 Uhr, an mehreren Autos in der Liptinger Straße die Außenspiegel abgetreten.

Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten des Polizeireviers konnten die Halbstarken allerdings nicht mehr antreffen. Der verursachte Schaden ist bislang noch nicht bezifferbar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Telefon 07461/941-0) entgegen.