Jugendliche lösen Bremse von Anhänger

Die Handbremse an einem Autoanhänger haben am Sonntag gegen 1.30 Uhr drei unbekannte Jugendliche in der Föhrenstraße in Tuttlingen gelöst. Der Anhänger krachte deswegen in eine Hausmauer.

Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 500 Euro. Eine Zeugin wurde durch den Lärm des Aufpralls auf den Vorgang aufmerksam und sah die drei Jugendlichen in Richtung Lomehlenring davonrennen. Einer der drei jungen Männer trug ein Skateboard. Das Polizeirevier Tuttlingen sucht nun nach weiteren Zeugen und Telefon 07461 / 9410. (pz)