Jugendliche klauen Senior sein Geld

Ein Gruppe Jugendlicher hat am Mittwochmorgen am Busbahnhof in Tuttlingen einem 77-jährigen Mann durch Ablenkung die Geldbörse entwendet und daraus das Bargeld entnommen. Das Portmonee gaben sie ihm im Anschluss wieder zurück.

Der Mann hatte die öffentliche Toilette besucht, als er von den Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt wurde. Währenddessen wurde ihm die Geldbörse aus einer an seinem Rollator hängenden Tasche gezogen. Der 77-Jährige bemerkte den Diebstahl erst als er nach Verlassen der Toilette davon lief. Er wurde daraufhin von zwei Jugendlichen angehalten, die ihm das Portmonee zurückgaben. Ohne das enthaltene Bargeld im zweistelligen Bereich. (pz)