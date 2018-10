Jugendliche brechen in Schule ein

Zwei Jugendliche sind am Freitagabend gegen 18.25 Uhr in die Albert-Schweitzer-Schule eingedrungen. Laut Polizei kame der erste über ein eingedrücktes Kellerfenster in das Gebäude. Der zweite dürfte durch die von seinem Komplizen von innen geöffnete Not-Tür in das Gebäude gekommen sein.

Vermutlich wurde von den beiden nichts entwendet. Ein Zeuge beschreibt den ersten Täter als zirka 175 Zentimeter groß, er hat schwarze Haare und dünne Beine. Er trug eine dunkel grüne Jacke. Der zweite trug ein weißes Hemd und führte eine Tasche mit sich.

Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461/9410.