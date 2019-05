Jugendliche attackieren Betrunkenen

Ein stark alkoholisierter 40-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 15 Uhr in der Weimarstraße im Bereich einer Brücke von mehreren Jugendlichen angegangen und offenbar verletzt worden. Das genaue Geschehen ist laut Polizei noch nicht eindeutig geklärt. Als einer der Jugendlichen beabsichtigte, einen Passanten anzugreifen, wurde er von den eingetroffenen Beamten des Polizeireviers in Gewahrsam genommen. Der 16-Jährige stand ebenfalls unter starker Alkoholbeeinflussung. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.