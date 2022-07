Jugendliche als Gruppenleiter*innen ausgebildet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 11. bis 16. Juni beschäftigten sich zehn Jugendliche mit unterschiedlichen Themenbereichen wie Spielepädagogik, Kommunikation, Gruppendynamik, Lebenswelten Jugendlicher und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die Kursteilnehmer*innen wurden von einem Team erfahrener Ehrenamtlicher aus den beiden Dekanaten in Zusammenarbeit mit den Dekanatsjugendreferentinnen Esther Welsch und Jenny Dörner qualifiziert. Die Ausbildung erfolgt entsprechend der Bildungskonzeption der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Bereits im Frühjahr 2022 absolvierten die Teilnehmer*innen zwei Wochenenden mit den Basics der Jugendarbeit. Der Aufbaukurs der Jugendbildungsmaßnahme erfolgte in den Pfingstferien 2022. Alle Kursteile fanden in bewährter Manier in der Jugendbegegnungsstätte St. Franziskus in Königsheim statt. In einem feierlichen Rahmen in Abendgarderobe wurden die Zertifikate vom Kursteam überreicht. Die Gruppenleiter*innenschulung dient den jungen Menschen, sich für die vielfältige Arbeit in kirchlichen Gruppen und Verbänden als Leiter*innen zu qualifizieren.

In Verbindung mit der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die Jugendleiter*innen-Card (Juleica) zu beantragen, die sie nicht nur offiziell als ausgebildete Jugendgruppenleiter*innen und Jugendfreizeitleiter*innen ausweist, sondern ihnen auch zahlreiche Vergünstigungen in gesellschaftlich-kulturellen Einrichtungen bietet.

Weitere Informationen zu Veranstaltungen des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend sind im Katholischen Jugendreferat/ in der BDKJ-Dekanatsstelle Tuttlingen-Spaichingen erhältlich: Uhlandstraße 3, 78532 Tuttlingen, Tel. 07461/ 96 59 80-40, jugendreferat-tut@bdkj-bja.drs.de, www.bdkj.info/tut.