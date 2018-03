Jugendkunstschule Zebra lädt zum Tag der offenen Tür

Die Jugendkunstschule Zebra feiert am Samstag, 3. März, ab 14 Uhr den Beginn des Sommersemesters mit einem Tag der offenen Tür. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene.

Trotz eisiger Temperaturen beginnt das Sommersemester der Jugendkunstschule Zebra, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiert, bereits im März mit vielen neuen und spannenden Kursen. Traditionell öffnen die Dozenten zu diesem Anlass am Samstag um 13.30 Uhr das Zebra-Haus in der Königstraße 19 für alle kleinen und großen Künstlerinnen und Künstler. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr gibt es spannende Workshopangebote für Kinder.

Eröffnet wird das neue Semester um 14 Uhr im Theatersaal durch den Ersten Bürgermeister Emil Buschle. Hans-Uwe Hähn lädt anschließend ins Malatelier ein und Sabine Krusche erwartet die kleinen Künstler in der Holzwerkstatt. Mit Papier und Farbe entstehen dabei verschiedene Origami-Bilder. Bei Hannah Monninger geht es im Theatersaal um Phantasietiere. Um 14.45 Uhr werden die Origami-Bilder vorgestellt und die Phantasietiere entführen in ihre Welt. Die Theaterspieler geben einen kleinen Einblick in das Stück „Der Maulwurf“, das am 11. März in der IKG-Aula aufgeführt wird. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos.

Von 14 bis 17 Uhr bewirtet der Förderverein der Jugendkunstschule in der Tonwerkstatt mit Kaffee und Kuchen und informiert über die Aktionen der Jugendkunstschule und des Fördervereins.

Der Tag der offenen Tür soll den Einstieg für Kinder und Jugendliche in die Jugendkunstschule erleichtern.