Jugendfeuerwehr besteht seit einem Vierteljahrhundert

Genau vor 25 Jahren, am 1. April 1995, ist die Durchhauser Jugendfeuerwehr offiziell gegründet worden. Mit einer Vorführung ihres Könnens unterstützte die Trossinger Jugendfeuerwehr die Gründung. Somit waren die Trossinger nicht nur Paten, sondern präsentierten sich damals mit einer eindrucksvollen Vorführung und Einsatz von technischem Gerät.

Die zukünftigen Durchhauser Jungfeuerwehrmänner wurden mit der Drehleiter aus dem oberen Stockwerk des Schulhauses gerettet. Der damalige Kommandant Rainer Liebermann sah mit der Gründung langfristig den Nachwuchs in der Durchhauser Wehr gesichert. Er hat Recht behalten.

Dietmar Utz und Ralf Wintermantel starteten mit Jugendlichen von zwölf bis 16 Jahren. Heute kann man schon mit acht Jahren einsteigen und wechselt meist im Alter von 18 Jahren zu den Aktiven. Jugendfeuerwehrleute werden an allen technischen Geräten außer dem Atemschutz ausgebildet. Im Ernstfall darf der Nachwuchs nicht im Gefahrenbereich eingesetzt werden, versieht aber alle Aufgaben der Löschwasserversorgung. Zur Ausbildung gehören Fahrzeugkunde und Beladung der Fahrzeuge, Hydrant setzen und Wasserförderung sowie praktische Anwendung des Druckbegrenzungsventils. Bei regelmäßigen 14-tägigen Treffen wird die Handhabung geübt.

Spiel und Spaß darf weiter nicht zu kurz kommen: So gibt es Aktivitäten wie Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Minigolf. Die Bewirtung der Kinderfasnet ist eine der jährlichen Aufgaben der Jugendfeuerwehr. Jedes Mitglied erhält eine komplette Schutzausrüstung. Jedes Jahr präsentieren sich die Jungs und seit einigen Jahren auch ein Mädchen bei der Hauptübung der Feuerwehr im Herbst, und in unregelmäßigen Abständen wird auch eine 24-Stunden-Übung durchgeführt. Unterschiedliche Szenarien wie brennende Hütte, Suche nach Vermissten, Rettung von Jugendlichen aus einem Schacht, Verkehrsunfall, Waldbrand, brennende Küche werden praktisch geübt.

„In den Anfangsjahren waren wir auch viel bei Landesjugendfeuerwehrtagen unterwegs“, erzählt Dietmar Utz. So 2002 in Stuttgart, 2004 in Sigmaringen, 2006 in Bad Dürrheim. „2003 haben wir am Landeszeltlager in Ulm teilgenommen. Ein besonderes Erlebnis war Berlin. 2004 feierte die Bundesjugendfeuerwehr ihr 40jähriges Bestehen, und wir fuhren mit einem Sonderzug für ein ganzes Wochenende nach Berlin.“

Seit mehr als zehn Jahren ist Tobias Kohler Leiter der Jugendfeuerwehr. Er wird von Andreas Knecht, Christian Jost, Alexander Stehle, Adrian Schorpp und Moritz Grimm bei der Ausbildung des Nachwuchses tatkräftig unterstützt. Neun Jungs und ein Mädchen bilden die Durchhauser Jugendfeuerwehr.

Feuerwehrkommandant Jörg Wintermantel sieht die Mannschaftsentwicklung der Feuerwehr gut gesichert durch die Jugendfeuerwehr. „Fakt ist, dass es nur wenige Quereinsteiger gibt und fast alle aktiven Mitglieder der Wehr aus der Jugendfeuerwehr stammen.“ Allerdings gibt er zu bedenken, dass der Mannschaftsstand durch die Kapazitäten im Gerätehaus begrenzt würde. In der Vergangenheit, vor der Gründung der Jugendfeuerwehr, gab es die Feuerwehrabgabe. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr waren davon befreit. „Dies war sicher eine Entscheidungshilfe für manch einen, in die Feuerwehr einzutreten,“ meint Wintermantel, „Es gab sogar Aufnahmestopps bei Mitgliederzahlen, die über 20 lagen. Damals war nur ein Fahrzeug in Durchhausen vorhanden. Heute haben wir zwei Fahrzeuge und 39 aktive Mitglieder. Ich bin sehr stolz und kann die Arbeit unserer Jugendfeuerwehr nur loben.“

Bürgermeister Simon Axt freut sich ebenfalls über dieses Jubiläum: „Das 25-jährige Jubiläum unserer Jugendfeuerwehr ist für uns Anlass zum Dank. Zu danken ist insbesondere den Jugendbetreuern und dem Kommandanten, die es schaffen, aktuell zehn Jugendliche für die Freiwillige Feuerwehr zu begeistern. Nicht zuletzt durch die herausragende Nachwuchsarbeit ist unsere Freiwillige Feuerwehr mit rund 40 aktiven Mitgliedern hervorragend aufgestellt."