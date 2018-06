Jugendamt muss seltener eingreifen

„Mehr Fälle für die Jugendämter“: Diese Aussage trifft für das Jahr 2015 zwar bundesweit zu, nicht aber für den Landkreis Tuttlingen. Hier gingen sowohl Meldungen über Kindeswohlgefährdungen wie auch Fälle, die akuten Handlungsbedarf erforderten, zurück. Stattdessen muss sich das Amt aber auch damit auseinandersetzen: Eltern im Scheidungskrieg, die sich gegenseitig anschwärzen.

„Es kommt recht oft vor, dass sich ehemalige Partner schlimmer Dinge bezichtigen“, sagt Christina Martin, Leiterin des Kreisjugendamtes Tuttlingen. Rund 90 Meldungen einer Kindswohlgefährdung gingen im vergangenen Jahr bei ihrer Behörde ein, dem Amt für Familie, Kinder und Jugend. Jede Meldung wird umgehend bearbeitet, das heißt, zwei Mitarbeiter schauen sich die Umstände sofort vor Ort an. In 49 Fällen bestand Handlungsbedarf: 31 Mal stellte das Jugendamt Vernachlässigung fest. In 13 Fällen gab es Misshandlungen, fünf Mal sexuelle Gewalt. Martin geht davon aus, dass einige der Kinder von allen drei Arten von Übergriffen betroffen sind. Das wird aber statistisch nicht erfasst.

Vor allem bei älteren Kindern oder Jugendlichen kommt es vor, dass sie sich direkt an das Jugendamt wenden oder in der Schule und dem Freundeskreis äußern, dass sie nicht mehr nach Hause zurückgehen. Auch diese Fälle fließen in die 83 Inobhutnahmen des Jahres 2015 ein (zum Vergleich 2014: 110). Inobhutnahme ist dabei ein weites Feld: Es reicht von einer Übergangslösung für eine Nacht bis zu einer Dauereinrichtung, zum Beispiel der Unterbringung bei Pflegeeltern. Wenn keine akute Kindswohlgefährdung vorliegt, wird versucht, das Kind in der Familie zu belassen. Dann aber meist mit Begleitung durch das Amt und der Vermittlung weiterer Hilfe. Dazu zählen zum Beispiel Familienhebammen oder ein Kita-Platz.

Auch wenn jeder Fall einer zu viel ist, so gab es doch im Vergleich zu den Vorjahren einen Rückgang, vor allem auch bei den Meldungen zur Kindswohlgefährdung: Nach dem Fall der kleinen Maya, die 2012 an Vernachlässigung starb, schnellte die Zahl in der Folge auf bis zu 300 Meldungen im Jahr hoch. 2014 waren es noch gut 100, zuletzt 90. Das gilt auch für den Handlungsbedarf, der 2014 noch bei 61 Fällen lag – jetzt 49.

Hinweise aus dem Umfeld

Lehrer und Erzieher, Ärzte, die Polizei, Nachbarn und anonyme Anrufer zählen zu den Informanten, die die Mitarbeiter des Jugendamtes auf eine mögliche Kindswohlgefährdung hinweisen. Nicht zuletzt ist auch der Kinderschutzbund Tuttlingen Anlaufpunkt und gleichzeitig Kontaktstelle des Jugendamtes bei gravierenden Vorfällen.

Hans-Peter Seute, Vorsitzender des Vereins, sieht den bundesweiten Anstieg von Fallzahlen in Tuttlingen nicht angekommen. Im Gegenteil: „Ich stelle lediglich eine größere Nachfrage nach Kursen und offenen Treffs fest.“ Das Elterncafé und die Erziehungskurse zählen zur Kategorie „Frühe Hilfen“. In denen sieht Bernd Mager, Sozialdezernent des Kreises, ein Auslöser für den Rückgang der Fallzahlen. „Das Netzwerk ,Frühe Hilfen’ im Landkreis greift“, sagt er.

Das Amt für Familie, Kinder und Jugend des Landratsamtes Tuttlingen ist unter Telefon 07461/926-0 zu erreichen. Der Kinderschutzbund Tuttlingen ist unter 07461 / 14115 zu erreichen. Hier gibt es die Möglichkeit, Termine für Gespräche und Beratungen zu vereinbaren.