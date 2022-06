„Jugend musiziert“: Tuttlinger Musikschüler erspielen erfolgreiche Platzierungen   

Der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ hat vom 2. bis 8. Juni in Oldenburg stattgefunden – und dabei haben sich aus Tuttlingen neun Schülerinnen und Schüler für die Endausscheidung qualifiziert, teilt die Stadt Tuttlingen in einem Schreiben mit. Die Musikschule Tuttlingen kooperierte dabei mit Musikschulen der Region.

In der Kategorie: Klavier und ein Holzblasinstrument: Lena Sophie Majewski (Musikakademie VS) und Leni Schneider-Strittmatter (Querflöte Klasse Heinz Imrich) 2.Preis; Lena Sophie Majewski (Musikakademie VS) und Yara Maria Reichle (Klasse Heinz Imrich) 2. Preis.

In der Kategorie: Klavier und ein Blechblasinstrument: Patrizia Specker (Klasse Johanna Amiras) und Paula Schmidt (Waldhorn Klasse Takako Yamanoi) 2.Preis.

In der Kategorie: Duo Gitarre: Alexander Muallem (Klasse Peter Woelke) und Anton Schüler (Musikschule St.Georgen) 2.Preis; Erwin Yuan und Jan Schmidt (privat Massimo Serra) 3.Preis.

In der Kategorie Violine solo: Linus Diesch (Klasse Christoph Wynnecken, Freiburg i.Br.) 3. Preis

In der Kategorie Pop-Gesang: Aysu Demirkaya (Klasse Romina De La Fuente) 2. Preis.

Die Musikschule und Stadt Tuttlingen und der Förderverein Viva la Musica ehren die Preisträger beim Konzert am Donnerstag, 23. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen. Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Lehrkräfte der Musikschule Tuttlingen haben ein Programm zusammengestellt, in dem die Schüler gemeinsam auftreten werden.