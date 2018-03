„Jugend Musiziert“: 57 Auszeichnungen für Kinder aus dem Kreis Tuttlingen

Beim 55. Landeswettbewerb von „Jugend Musiziert“ traten in den vergangenen Wochen viele junge Leute aus den Einzugsgebieten Tuttlingen, Trossingen und Spaichingen auf. Insgesamt erhielten die Musiker 57 erste, zweite oder dritte Preise in den Altersgruppen zwei bis sechs.

Vier dritte Preise gab es im Einzugsgebiet Tuttlingen: Ryan Benjamin Weiß (AG 3) überzeugte an der Violine, Lorenz Höppner (AG 3) am Klavier, Robert Ruff (AG 3) am Klavier und Dorothee Theresa Höppner (AG 3) an der Violine.

Einen zweiten Platz erspielten sich Annika Franziska Eble (AG 2) am Horn, Anna Merz (AG 5) am Klavier, Marie Diesenberger (AG 4) am Saxophon, Jona Huber (AG 2) an der Gitarre, Magdalena Huber (AG 5) am Klavier, Alexander Koßmann (AG 6) am Horn, Lorena Schmidt (AG 5) am Klavier, Paul Kieselmayer (AG 5) an der Gitarre, Katharina Metzger (AG 5) an der Viola, Jan Schmidt (AG 4) an der Gitarre und Anna Julie Münster (Ag 5) an der Querflöte.

20 der Tuttlinger Musiker erhielten einen ersten Preis: Alessio Castiglione (AG 3) an der Gitarre, Myriam Hipp (AG 4) an der Querflöte in gleich zwei Kategorien, Magdalena Renner (AG 4) an der Violine, Johanna Renner (AG 4) am Cello, Jacqueline Kräutle (AG 4) an der Querflöte, Julie-Sophie Kräutle (AG 4) am Klavier, Anna Merz (AG 4) am Klavier, Julius Maier (AG 4) am Horn, Jona Huber (AG 2) an der Gitarre, Lorena Schmidt (AG 6) Klavier, Magnus Immanuel Lederer (AG 6) an der Orgel, Paulena Schiller (AG 4) an der Querflöte, Immanuel Metzger (AG 2) am Klavier, Patrizia Specker (AG 2) am Klavier, Juljeta Baisch (AG 2) an der Violine, Natalie Hasenkampf (AG 2) an der Blockflöte, Paula Viktoria Schmidt (AG 2) am Horn, Lotta Marlene Schiller (AG 2) am Klavier, Max Schaudt (AG 6) an der Querflöte und Anna Julie Münster (AG 5) an der Querflöte.

Neun Preise für Musiker aus Trossingen und Umgebung

Auch die Musiker aus dem Trossinger Einzugsgebiet waren erfolgreich: Insgesamt neun Preise erhielten die Trossinger, darunter jeweils vier erste und zweite und einen dritten.

Dieser ging an Felicitas Josephine Topaz Friedrich (AG 3), die mit ihrem Klavierspiel überzeugte. Zweite Preise erhielten Alexandra-Naomi Kisfaludy (AG 5) an der Querflöte, Joelle Duclaux (AG 3) an der Blockflöte, Angelo Castillo (AG 2) am Klavier und Rahel Waczakowski (AG 2) an der Querflöte.

Die ersten Preise erspielten sich Macim Lauenstein (AG 4) am Bass, Alexandra-Naomi Kisfaludy (AG 6) an der Querflöte, Markus Thomma (AG 2) am Schlagzeug, Laurin Ulrich (AG 2) am Schlagzeug und Alida Gaymann (AG 4) an der Blockflöte.

Doch auch die Spaichinger Jungmusiker können zufrieden sein: Neben einem dritten Preis sicherten sie sich acht zweite Preise. Die vier ersten Preise, die die jungen Leute aus dem Einzugsgebiet Spaichingen sich erspielt haben, haben eines gemeinsam: Sowohl Josef Fahrländer (AG 2), als auch Florian Hemmerschmidt (AG 2), Hannes Bähr (AG 2) und Robin Merkle (AG 2) traten alle am Schlagzeug an.

Zweite Preise gewannen Jonathan Kirn (AG 3) am Schlagzeug, Lena Gruler (AG 5) am Klavier, Michael Betting (AG 5) am Klavier, Johannes Keller (AG 3) an der Gitarre, Samuel Fehrenbacher (AG 3) am Klavier, Johannes Maier (AG 2) am Tenorhorn, Luca GRimm (AG 2) an der Trompete und Jacob Maier (AG 3) an der Querflöte.

Den dritten Preis erspielte sich Lisa Pierre (AG 2) mit ihrer Klarinette.

Nicht alle Schüler von den drei Musikschulen

Jedoch spiegeln sich in diesen Zahlen nicht die genauen Zahlen der Musikschulen in Tuttlingen, Trossingen und Spaichingen wider: Einige Schüler besuchen andere Schulen. So haben Schüler der Tuttlinger Musikschule insgesamt 20 erste Preise, elf zweite Preise und vier dritte Preise gewonnen. Die Trossinger Schüler sicherten sich fünf erste Preise, fünf zweite Preise und einen dritten Preis.

Die Spaichinger Musikschüler haben insgesamt einen ersten Preis, zwei zweite Preise und einen dritten Preis erspielt.

Für die Jungmusiker, die sich den ersten Preis gesichert haben und in der Altersgruppe drei oder höher sind, geht es schon in den Pfingstferien weiter: Beim Bundeswettbewerb in Lübeck dürfen sie erneut ihr Können unter Beweis stellen.