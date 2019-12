Jugend forscht startet mit Teilnehmerrekord

Schon jetzt ist es ein Erfolg: Der siebte Regionalwettbewerb von Jugend forscht im kommenden Jahr stellt neue Rekorde auf. Die Anzahl der Teilnehmer ist gestiegen, genauso die Zahl der Projekte, die ins Rennen gehen.

Unter dem Motto „Schaffst Du!“ duellieren sich 134 Jungforscher mit insgesamt 70 Arbeiten im kommenden Jahr, was laut der Projektleiterin von Jugend forscht, Carmen Butsch, eine „stolze Zahl“ sei. „Wer an Jugend forscht teilnimmt, stellt sich bewusst einer Herausforderung. Er muss das Projekt bearbeiten, teilweise über mehrere Jahre. Das ist ein sehr langer Prozess“, weiß der Wettbewerbsleiter Roland Renner. „Kreativität, Durchhaltevermögen aber auch Rückschläge gehören dazu“, ergänzt er. Die jungen Teilnehmer würden sich tief in die Fachgebiete einarbeiten und somit „wissenschaftlich arbeiten“, was für das spätere Leben an beispielsweise einer Hochschule wichtig sei.

Die Anmeldefrist für den Wettbewerb 2020 ist seit dem 30. November abgelaufen. Wenn im Februar der Regionalentscheid in Tuttlingen stattfindet, werden 70 Einzelprojekte vertreten sein aus sieben verschiedenen Landkreisen. Neben Tuttlingen, Konstanz und Rottweil, sind auch der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Landkreis Sigmaringen und Zollernalb sowie Ravensburg vertreten. Die weiteste Anreise hat die Schule Birklehof aus Hinterzarten aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Allein aus dem Kreis Tuttlingen kommen 32 Projekte, davon werden zehn vom Gymnasium aus Spaichingen vertreten, was den Höchstwert der Region im kommenden Jahr bedeutet. Laut Butsch sei erfreulich, dass der Anteil an Realschulen gegenüber dem Vorjahr zugenommen habe.

Der Regionalwettbewerb teilt sich wieder in zwei Altersklassen auf. Alle Jugendlichen ab 15 Jahre duellieren sich bei Jugend forscht und haben die Möglichkeit sich für den Landeswettbewerb im März in Fellbach zu qualifizieren. Alle jüngeren Kinder ab der vierten Klasse nehmen automatisch bei „Schüler experimentieren“ teil und können es mit ihren Projekten bis nach Balingen im April schaffen. Renner betonte bei einem Pressegespräch, dass mehrere Projekte auch nach dem Wettbewerb die Möglichkeit anderer Plattformen erhalten, um sich zu präsentieren, wie bei der Bundesgartenschau in Heilbronn.

Unterstützt werden die Schüler von rund 40 Betreuern, bestehend meist aus Lehrern der jeweiligen Schule. Selbst die Betreuer erhalten die passenden Workshop-Angebote und Fortbildungen, um bestmöglich die Projekte und ihre Schützlinge zu unterstützen.

Wer letztlich eine Runde weiterkommt, entscheidet eine unabhängige Fachjury, die unter anderem mit Peter Anders vom Hochschulcampus Tuttlingen besetzt ist. „Die Jugendlichen konsumieren gerne Technik, aber sich damit auseinandersetzen, tun nur wenige. Da sehe ich die große Chance von Jugend forscht“, findet Peter Anders. Vor allem die Neugierde und das Ergreifen der Initiative mache für ihn der Wettbewerb aus. Bei der Bewertung als Juror stehe nicht der Wissens- und Erkenntnisgewinn bei ihm im Vordergrund, sondern vielmehr, was für eine Leistung dahinterstecke.

Für das Medizintechnikunternehmen Karl Storz, das gemeinsam mit der Stadt Tuttlingen als Pate den Regionalwettbewerb unterstützt, sei es eine „Investition in die Zukunft“, erklärte Martin Leonhard, Leiter des Technologiemanagements von Karl Storz. Es sei für das Unternehmen ein Anliegen, die „Nachwuchsförderung im frühen Stadium zu starten, um die Begeisterung für Technik und Naturwissenschaften aufleben zu lassen“, sagte er.

Nachdem am 13. Februar die Projekte im Besucherzentrum von Karl Storz vorgestellt werden, findet am 14. Februar im großen Saal der Tuttlinger Stadthalle die feierliche Preisverleihung statt.