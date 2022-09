Jürgen Fromm ist neuer Amtsleiter des Wasserwirtschaftsamtes

Als neuer Amtsleiter des Wasserwirtschaftsamtes im Landratsamt Tuttlingen hat Jürgen Fromm sein Amt zum 1. September angetreten. Der langjährige Leiter des Wasserwirtschaftsamtes, Jürgen Hilscher, ist mit Ablauf des Monats August in den Ruhestand eingetreten. Das teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.

In seiner Sitzung am 5. Mai hatte der Kreistag Jürgen Fromm zum neuen Amtsleiter gewählt. Der 43-Jährige war zuletzt am Regierungspräsidium Tübingen als stellvertretender Referatsleiter und Referent für Kommunalabwasser tätig. Als Bauingenieur verfügt er über einschlägige wasserwirtschaftliche Berufserfahrungen. Zu seinen vorherigen beruflichen Stationen gehören auch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie das Landratsamt Sigmaringen.

„Vor dem Hintergrund der besonderen hydrogeologischen Situation im Landkreis kommt der Wasserwirtschaft eine besondere Bedeutung zu. Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer, Altlasten, Bodenschutz sowie die Abwasserbeseitigung sind Themen mit unmittelbarer Relevanz für alle 35 Gemeinden des Landkreises und seine Bewohner“, erläutert Landrat Stefan Bär. „Umso wichtiger ist, dass die Führung des Wasserwirtschaftsamtes von einer langfristig orientierten, erfahrenen und vernetzten Persönlichkeit übernommen wird“, freut sich der Landrat in der Mitteilung abschließend.