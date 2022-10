Jubilarfeier im Landratsamt Tuttlingen

Insgesamt 28 langjährig verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Landratsamt wurden kürzlich für ihr 25-, 40- bzw. 50-jähriges Dienstjubiläum geehrt. Wie die Mitarbeiterinnen im Büro des Landrats mitteilen, würdigte Landrat Stefan Bär im Schafstall des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck die Jubilare in Anwesenheit von Dezernenten, Amtsleiterinnen und Amtsleitern, Personalleitung, Personalrat sowie Partnerinnen und Partnern.

„Das jährliche Zusammenkommen, die Feier zu Ehren der langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nicht nur eine wichtige Traditionsveranstaltung, sondern bringt vor allem auch die Wertschätzung und Würdigung der geleisteten Arbeit zum Ausdruck“, wird Stefan Bär zitiert. „In den vergangenen 25, 40 oder sogar 50 Jahren haben sich unsere Jubilarinnen und Jubilare an unterschiedlichen Stellen im Landratsamt für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis sowie für unsere Gemeinden engagiert. Dafür gebührt ihnen Anerkennung, Respekt und Dank“, unterstrich der Landrat.

Gerade die letzten zweieinhalb Jahre haben einen besonderen Einsatz der Belegschaft verlangt, denn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quer durch alle Ämter waren im Dauereinsatz, um der nicht enden wollenden Flut an Aufgaben im Zusammenhang mit der Pandemie Herr zu werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Landrat Stefan Bär dankte deshalb den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz besonders auch für ihr Engagement und Durchhaltevermögen in diesen besonderen Zeiten.

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern in diesem Jahr unter anderem: Anja Fritz-Villing, Regina Kohli, Elke Weiger und Dr. Berthold Laufer. Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern in diesem Jahr unter anderem: Claudia Liebermann, Leo Sprich, Harald Müller, Michael Guse, Monika Grosse, Anke Granzow, Ruth Gessler, Dr. Karl Schwab, Harald Bächle und Reiner Bantle. Ihr 50-jähriges Dienstjubiläum feiern in diesem Jahr: Hubert Preis, Ottmar Schmid, Hiltraud Staringer und Thomas Armleder.