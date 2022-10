Jubilare treffen sich nach siebzig Jahren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist einer der Höhepunkte, wenn Konfirmandenjahrgänge nach einer runden Zahl von Jahren seit ihrer Konfirmation sich wieder treffen, um miteinander ihre Konfirmation zu feiern. So bereits schon nach 50, 60 und 65 Jahren in Tuttlingen geschehen.

Elfriede Radke und Sieglinde Scheel-Riess, zwei Konfirmandinnen des Jahrgangs 1952 (insgesamt 203), haben zusammen mit Pfarrerin Philine Blum, die Gnadenkonfirmation (siebzig Jahre) organisiert.

Am Sonntag, 16. Oktober, wurde somit in Tuttlingen erstmals dieses Jubiläum gefeiert. Pfarrerin Blum konnte 26 Jubilare, von nah und fern, in der Evangelischen Stadtkirche begrüßen. Gleichzeitig wurden in dem Festgottesdienst die Konfirmanden des Jahrgangs 2023 vorgestellt.

Im Mittelpunkt der Predigt stand der Bibelspruch „Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Während des Festgottesdienstes erhielten alle Teilnehmer als Erinnerung eine Ehrenurkunde. Nach dem gemeinsamen Abendmahl und dem Choral „Komm, Herr, segne uns“ wurde der Festgottesdienst mit dem Segen beendet. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Kirchenmusikdirektor Helmut Brand (Orgel) und Marco Schorer (Saxophon) mitgestaltet. Nach dem Gottesdienst wurde mit den Jubilaren noch ein Erinnerungsfoto gemacht.

Alle Jubilare und ihre Angehörigen waren im Anschluss zum gemeinsamen Mittagessen, sowie Kaffee und Kuchen, im „ Rittergarten „ eingeladen. So ließ man bei guten, angeregten Gesprächen den so ereignisreichen Tag ausklingen. Mit auf den Heimweg nahm man die Frage „Können wir alle noch in fünf Jahren die Kronjuwelenkonfirmation feiern?“