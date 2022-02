Joshua Trick und Alina Trick siegen bei den Jüngsten

In Gosheim sind die Rennen der vierten Station der SBW-Cup-Serie im Biathlon ausgetragen wurden. Zugleich wurden die Schwäbischen Meisterinnen und Meister ermittelt. 110 junge Biathletinnen und Biathleten konnten sich im Sprint bei guten Wetterbedingungen und auf hervorragend präparierten Loipen messen. Die Rennen fanden unter strengen Hygienemaßnahmen unter 2G-Bedingungen statt.

Vor allem die Leistung der jüngsten Gosheimer Nachwuchsathletinnen und -athleten war erfreulich. In den jüngsten Altersklassen galt es zwei Schießeinlagen mit einem Lasergewehr und drei Laufrunden über jeweils 500 Meter im klassischen Stil zu absolvieren. Joshua Trick siegte in der Laserklasse I mit einer fehlerfreien Schießleistung und der schnellsten Laufleistung überlegen. Nico Aicher erreichte in seinem ersten Biathlonrennen den guten sechsten Platz. In der Laserklasse II kam Valentin Grimm auf Platz fünf und verfehlte das Podest nur knapp. Tobias Keller, Max Aicher und Konstantin Lutz belegten die Plätze neun, zehn und zwölf. Bei den Mädchen der Laserklasse II feierte Gosheim einen Doppelsieg. Alina Trick schoss fehlerfrei und setzte sich vor Maria Keller durch, die ihr erstes Biathlonrennen bestritt. Die Sportler in den Laserklassen bestätigten die guten Trainingsleistungen der Vorwochen.

Die aktiven Schülerklassen absolvierten drei Laufrunden in der Skatingtechnik und schossen ebenfalls zweimal. Jonathan Lutz kam in der Schülerklasse 12/13 mit vier Schießfehlern auf Rang 13. Der Tagessieg ging an Paul Achatz (Ulm), vor Valentin Müller (DAV Ulm) und Tristan Breuer (SZ Breitnau). Der Tagessieg bei den Mädchen der Altersklasse 12/13 ging an Lily Schlegel (SC Todtnau), die sich vor Lina Lickert (SZ Breitnau) und Frida Rombach (SC Schönwald) durchsetzte. Die Tagessiege und schwäbischen Schülermeistertitel der älteren Schülerklassen 14/15 gingen jeweils an den DAV Ulm. Lukas Tannheimer gewann bei den Jungen vor Maxim Haddou (WSV Schömberg) und Julian Schraag (DAV Ulm). Hanna Beck entschied das Rennen der Mädchen dieser Altersklasse vor Melina Gaupp (DAV Ulm) und Annika Lüdecke (SV Kirchzarten).

Bei den Kleinkaliber-Wettbewerben waren nicht alle Sportler aus Baden-Württemberg am Start, da sich einige bereits in der Vorbereitung auf die deutschen Jugendmeisterschaften befanden. Gosheim gewann drei von vier Altersklassen in diesem Bereich. Es siegten David Keller (Jugendklasse I) trotz sieben Schießfehlern dank einer überragenden Laufleistung, Eva Keller und Lukas Adam (jweils Jugend II), Alena Weinmann belegte in der Jugend II Rang vier. Tagesschnellste dieser Altersklasse war Vivica Pfingst, vor Jana Bottesch (beide Schömberg) und Selina Lorenz (Schauinsland).