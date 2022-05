Jonas Deichmann kommt ins Alte Krematorium

2017 machte Jonas Deichmann sich auf, auf der Kontinentaldurchquerung durch Europa und Asien seinen ersten Weltrekord auf dem Fahrrad aufzustellen. Der Extrem-Sportler begann dann aber im September 2020 sein bislang größtes Abenteuer: den „Triathlon um die Welt.“ Einmal um die Erde, in den Triathlon-Disziplinen Schwimmen, Laufen und Radfahren. Während die Welt im Lockdown verharrt, umrundet er sie, in 14 Monaten voller Grenzerfahrungen und Momenten größten Glücks. Jonas schwimmt durch die Adria, gegen tückische Strömungen und teils in der Dunkelheit, fährt mit dem Fahrrad 20 000 Kilometer von Dubrovnik bis nach Wladiwostok bei klirrender Kälte, und durchläuft Mexiko in 120 Marathons.

In einer multivisuellen Show erzählt Jonas Deichmann am Mittwoch, 22. Juni, um 20 Uhr im Alten Krematorium in Tuttlingen von seinem großen Abenteuer, gibt Einblick in seine Denkweise und Motivation, in seine Zielsetzung und dem Umgang mit Rückschlägen.

