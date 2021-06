Ehemaliger Immendinger Pfarrer rückt in kirchliche Zentralverwaltung auf

Der ehemalige Pfarrer von Möhringen und Immendingen, Johannes Wischmeyer, wird ab 1. Dezember Abteilungsleiter im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Der Rat der EKD hat den 43-Jährigen laut Pressemitteilung als Leiter der Abteilung „Kirchliche Handlungsfelder“ berufen. Das Kirchenamt ist die zentrale Verwaltung der Evangelischen Kirche mit etwa 200 Mitarbeitern Hannover.

Wischmeyer, promovierter Theologie, ist seit 2020 im Kirchenamt der EKD als „Referent für Studien- und Planungsfragen für eine Kirche im Wandel“ tätig. Er ist in dieser Position an der Entwicklung der Zukunftsprozesse beteiligt. In seiner neuen Stelle wird er verstärkt am Reformprozess der EKD und ihrer Gemeinden arbeiten, heißt es in der Mitteilung. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Dialog mit der römisch-katholischen Kirche und dem Zentralrat der Juden in Deutschland.

Wischmeyer wurde 1977 in Heidelberg geboren und studierte nach dem Abitur und dem Wehrdienst bei der Deutschen Marine ab 1997 Geschichte, Kirchengeschichte und Ev. Theologie in Leipzig, Oxford, Heidelberg, Tübingen und München. Von 2008 bis 2015 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz tätig. 2016 wurde der Theologe zum Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ordiniert und arbeitete im Kirchenbezirk Tuttlingen als Pfarrer in Immendingen und Möhringen sowie in Neuhausen ob Eck und Emmingen-Liptingen. Im Februar 2020 wechselte er ins Kirchenamt der EKD.