Johannes Tirpak ist neuer Rektor

Der neue Rektor an der Johann-Peter-Hebel-Schule ist ein alter Bekannter – Johannes Tirpak. Er leitet künftig die Geschicke dieses sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums des Landkreises mit dem Schwerpunkt der geistigen Entwicklung und bekommt es gleich mit mehreren Herausforderungen zu tun.

In der Johann-Peter-Hebel-Schule ist Johannes Tirpak ein bekanntes und beliebtes Gesicht, denn er ist bereits seit Sommer 2004 an dieser Schule des Landkreises beschäftigt und hatte seit Oktober 2011 auch das Amt als Konrektor übernommen. Da der langjährige Rektor Winfried Wössner zum Ende des vergangenen Schuljahres sich in den Ruhestand verabschiedete, rückt nun der 41-Jährige als Rektor nach.

„Es ist vor allem die Lust auf mehr Verantwortung, die letztlich ausschlaggebend dafür war, dass ich dieses Rektorenamt übernehmen wollte“, sagt Tirpak im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Lehrerdasein behält er weiterhin bei. Die Freude und das Interesse an der Sonderpädagogik entdeckte er während seiner ausgeübten Tätigkeit beim Zivildienst an einer ähnlichen Schule. „Das hat mir damals sehr gut gefallen, sodass mein Berufswunsch klar war“, erinnert sich der Tuttlinger, der an der Schule meist die Klassen in der Grundstufe betreut.

Hauptsächlich Mathe und Sport sind seine Schwerpunktfächer. „Die individuelle Förderung und das Eingehen auf den einzelnen Schüler gefallen mir sehr. Das ist auch der Schwerpunkt an unserer Schule. Wir haben an unserer Schule die Zeit dafür, und die Kinder benötigen diese Zeit auch“, weiß der erfahrene Sonderpädagoge und ergänzt: „Jeder Schüler entwickelt sich weiter, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Diese Erfolge zu beobachten, tun gut.“

Mit dem Amt als Rektor kommen bei ihm nun weitere Verwaltungsarbeiten hinzu – und er trägt die Verantwortung für rekordverdächtige rund 120 Schüler im Alter zwischen sechs und 19 Jahren. „Wir leisten eine gute Arbeit hier an der Schule und haben uns einen guten Ruf erarbeitet. Das spricht sich im Landkreis herum“, nennt Tirpak einen möglichen Grund für die hohe Schülerzahl und kommt in diesem Zusammenhang auch auf die Inklusion im ländlichen Raum zu sprechen. Die Schüler sind in 16 kleine Klassen und in die Grund- und Hauptstufe sowie in die Berufsschulstufe aufgeteilt und werden von etwa 35 Lehrkräften betreut, davon weniger als zehn in Teilzeit. Spielerisch werden die Kinder an die Themen und Aufgaben herangeführt. Auch das Essen und die Pflege sind Bestandteil des Unterrichts.

Durch die steigende Schülerzahl stößt das Gebäude zunehmend an seine Kapazitätsgrenze. „Wir sind in guten Gesprächen mit dem Landkreis, was räumlich mittelfristig getan werden kann“, sagte der 41-Jährige mit Blick in die Zukunft.

Mehr Schüler, weniger Lehrer – von Personalsorgen bleibt aktuell auch die Johann-Peter-Hebel-Schule nicht verschont. „Die größte Herausforderung ist derzeit für mich, genug Personal zu bekommen, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Das kostet mich die meiste Energie“, betonte der neue Schulleiter, dem klar ist: „Wir sind stark auf Leute angewiesen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei uns absolvieren möchten. Aktuell haben wir insgesamt zehn FSJ-Stellen.“

Auch sonst will Johannes Tirpak das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum weiter voranbringen. „Wir sind dank der Arbeit von Winfried Wössner ganz gut aufgestellt. Was wir künftig ausbauen wollen sind Kooperationen mit außerschulischen Partnern und wir möchten die Zusammenarbeit mit weiteren sonderpädagogischen Einrichtungen intensivieren“, so der Schulleiter abschließend.