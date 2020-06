Joahnnes Ungermann und Adam Stebel sind Vorsitzende

Die konstituierende Sitzung des Kirchengemeinderats „Zu den Heiligen Engeln“ in Durchhausem hat im Otmarsaal stattgefunden. Die Wahl zum Kirchengemeinderat fand bereits im März statt. Auf Bitten des Bischofs hatte der bisherige Kirchengemeinderat das Amt nach der Wahl am 22. März bis jetzt kommissarisch weitergeführt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Jetzt erst war die offizielle Möglichkeit der ersten Sitzung, bei der die Mitglieder in der Kirche Zu den Heiligen Engeln ihr Amtsversprechen abgelegt haben. Pfarrer Schmollinger beglückwünschte das neue Gremium. Aus dem vorhergehenden Gremium hatte sich nur Konrad Baier in Durchhausen erneut zur Wahl gestellt. Alle weiteren neu gewählten Mitglieder sind erstmals im Durchhauser Gremium vertreten. In der Sitzung des Kirchengemeinderats wurden die Aufgaben des Kirchengemeinderates aufgrund der Kirchengemeinderatsordnung von Pfarrer Schmollinger vorgelesen. „Der Kirchengemeinderat leitet gemeinsam mit dem Pfarrer die Aufgaben der Kirchengemeinde.“ Zum neuen Vorsitzenden wählte das Gremium Johannes Ungermann und als einen Stellverteter Adam Stebel.

Als Vertreter im Dekanatsrat wurden neben Johannes Ungermann als erster Vertreter und Adam Stebel als sein Stellvertreter und Bettina Schrenk als Vertreterin des Stellvertreters im Dekanatsrat gewählt. Aufgrund der Corona-Pandemie muss eine Vorstellung und ein Dank noch verschoben werden. Nach Möglichkeit soll der Dank an die Mitglieder des alten Kirchengemeinderats im Gottesdienst am Sonntag, 28. Juni, um 9 Uhr in Durchhausen nachgeholt werden. Ein Dankessen mit Begegung ist derzeit noch nicht möglich. In der nächsten anberaumten Kirchengemeinderatssitzung am Donnerstag, 16. Juli, um 19.30 Uhr geht es um die Wahl des Kirchenpflegers. Das Wahlamt des Kirchenpflegers endet am 24. Juli regulär. Der Stelleninhaber bewirbt sich wieder um das Amt.

Der Kirchengemeinderat „Zu den Heiligen Engeln“ Durchhausen möchte grundsätzlich mehr Sitzungen im Jahr abhalten, um noch mehr Zeit für Begegnungen zu ermöglichen. In „Corona-Zeiten“ ist jedoch eine langfristige Planung - wie die sichere Durchführung eines Gemeindetags - etc. derzeit noch nicht möglich und noch schwierig zu gestalten. Pfarrer Schmollinger freute sich über den Elan und den feurigen Eifer des neuen Gremiums und freut sich auf weitere gute Zusammenarbeit im Auftrag des Herrn unterwegs.