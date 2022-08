Jetzt schon Tickets für die neue Spielzeit sichern

Reiche Auswahl bescheren die Tuttlinger Hallen in der neuen, am Samstag, 8. Oktober, beginnenden Spielzeit den Freunden der klassischen Musik: Acht Konzertabende in der Stadthalle Tuttlingen sind bis Mai in den beiden Abo-Reihen „Konzert“ und „KonzertPlus“ zu erleben. Das teilen die Veranstalter in einer Vorschau mit.

Das Programm, das erneut in enger Kooperation mit Geiger und Dirigent Alban Beikircher (Bad Saulgau) entstand, verspricht ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Angebot an Kammermusik und Orchesterkonzerten. Der Bogen spannt sich von jungen Talenten, Künstlerinnen, die auch Lokalkolorit ins Programm bringen, bis hin zu international gefragten Top-Solisten und -Ensembles. Zur Wahl stehen zwei Konzertabonnements, die jeweils 35 Prozent Preisermäßigung gegenüber den Einzelkarten bringen.

Zum Einstieg in die neue Konzertsaison spielt am Samstag, 8. Oktober, die Junge Philharmonie Oberschwaben unter der Leitung von Alban Beikircher. Diesmal kommt sie mit einem Programm unter anderem mit Werken von Antonín Dvořák, Dimitri Schostakowitsch und eine Auftragskomposition der tschechischen Komponistin Sylva Snejkalovà. Mit einem Bläserensemble geht es beim Adventskonzert am 27. November weiter: Das Salaputia Brass Quintett bringt fünf Bläservirtuosen nach Tuttlingen. Ihr Programm heißt „Signals for Christmas“.

Der 23. Dezember bringt dann ein Wiedersehen mit zwei Töchtern der Stadt: „Ungewöhnlich persönlich“ haben Marlis Petersen und Katrin Weber ihr gemeinsames Klassik-Jazz-Crossing-Konzert betitelt und versprechen einen „Abend doppelter musikalischer Frauenpower“. Man darf gespannt sein, denn während Marlis Petersen die Opernbühnen dieser Welt mit ihrem Sopran verzaubert, erklingt die Stimme der Wahl-Wienerin Katrin Weber auf Jazzbühnen und im Musikkabarett.

Ins neue Klassikjahr 2023 geht es am 15. Januar mit Gästen aus Italien: Francesca Amato & Sandra Landini bringen an zwei Flügeln bei ihrem Rezital Werke von Mozart und Liszt zu Gehör. Am 12. Februar stehen Stücke „Von Bach bis Piazzolla“ im gleichnamigen Programm der 28-jährigen deutsch-bulgarischen Percussionistin Vivi Vassileva mit Lucas Campara Diniz (Gitarre) auf dem Spielplan.

Weiter geht es am 5. März mit einem Kammerkonzert des Offenburger Streichtrios mit den Brüdern Frank (Violine) und Rolf Schilli (Viola) sowie dem Cellisten Martin Merker. „Von Wien nach Budapest“ nennen die drei Virtuosen ihr Programm mit Werken von Géza Frid, Ludwig van Beethoven, Ferenc Farkas und Sándor Veress. Ein Wiedersehen mit Elbtonal Percussion bringt der 2. April: Auf unzähligen Trommeln, Gongs, riesigen Marimbaphonen oder zweckentfremdeten Alltagsgegenständen begeben sich die vier Percussionisten Jan-Frederick Behrend, Andrej Kauffmann, Stephan Krause und Sönke Schreiber mit ihrem Publikum auf eine musikalische Weltreise. Den Saisonabschluss bildet dann am 14. Mai ein großes Orchesterkonzert mit einem gefragten Solisten: Die Württembergische Philharmonie Reutlingen und Solist Martin Helmchen (Klavier) spielen unter Leitung des israelischen Dirigenten Daniel Cohen – im Mittelpunkt des Programms steht Robert Schumanns Klavierkonzert a-moll op.54.

Es gibt für die Saison 2022/23 zwei Konzertabonnements: Das reguläre Konzert-Abo mit sechs Abenden – zu Preisen zwischen 87 und 118 Euro; oder das „KonzertAbo Plus“ mit allen acht Vorstellungen – hier reichen die Preise von 120 bis 163 Euro und es sind die Konzerte von Petersen/Weber und Elbtonal Percussion enthalten. Abos können schriftlich bestellt oder ab Montag, 22. August, auch wieder persönlich bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) gebucht werden. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet. Online gibt es Karten dann auch unter www.tuttlinger-hallen.de.