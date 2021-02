Jetzt mitmachen! Schicken Sie uns Ihre Fragen an Kandidierenden der Landtagsfraktionen im Raum Tuttlingen

Baden-Württemberg wählt! Zwölf Kandidierende aus dem Wahlkreis 55 Tuttlingen-Donaueschingen wollen Mitte März ins Landesparlament einziehen. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, diskutieren wir am 3. März 2021 mit den Kandidierenden, deren Parteien bereits in Stuttgart vertreten sind, Ihre Fragen. Details zur Veranstaltung selbst Folgen in den kommenden Tagen.

Über den Link unten gelangen Sie zu einer Umfrage, in der Sie Ihre Anliegen mit uns teilen können.

Wir freuen uns über Input!

Hier geht's zur Umfrage.