Jetzt kommen Fakten auf den Tisch: Deutsche Bahn prüft Gäubahn-Verbindung ohne Umsteigen

Der Ausbau der Gäubahn ist weiter heftig umstritten. Während die Deutsche Bahn in dem Bau des Pfaffensteigtunnels eine Zukunftsperspektive sieht, bleibt die Skepsis bei den Anrainerstädten der Strecke südlich der Landeshauptstadt Stuttgart groß. Dies wird aus einem Antwortbrief von Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck an Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn, deutlich.

Beck zweifelt an Umsetzung des Pfaffensteigtunnels

Tuttlingens Stadtoberhaupt hatte sich schon am 28. Juni mit der Resolution des Gemeinderats gegen die Abkopplung der Gäubahn von Stuttgart an die Deutsche Bahn gewandt. Nun legt er nach. Beck schreibt, er könne nicht glauben, dass „allen Ernstes“ alle Hoffnungen in das Projekt Pfaffensteigtunnel gesetzt werden, „von dem es weder eine Planung noch eine klare Finanzierung geschweige denn eine Planfeststellung oder Genehmigung gibt“.

Viel mehr meint Beck, dass der Bau des Tunnels wegen des „enormen Ressourcenverbrauchs schon an der Klimabilanzprüfung scheitert und vielleicht auch aus diesem Grund nicht realisiert wird.“

Sollte der Tunnel, der die Bahnstrecke Stuttgart-Horb mit den Bahnhof am Flughafen der Landeshauptstadt verbinden soll, „in zehn, 15 oder 20 Jahren kommen“, müssten die Reisenden aus Richtung Süden weiterhin am Regionalbahnhof Vaihingen umsteigen, um in die Stuttgarter Innenstadt zu kommen, moniert Beck.

Umsteigen in Vaihingen vielleicht schneller, aber unbequemer

Aus Sicht der Deutschen Bahn ist die Anbindung von Stuttgart über den Bahnhof in Vaihingen eine tragfähige Lösung. Weil es spätestens ab 2025 keine umsteigefreie Verbindung an den Hauptbahnhof mehr gebe, sollen die Reisenden künftig mit S-Bahnen oder Bussen die Ziele in Stuttgart erreichen. Die sei durchaus schneller möglich, weil die S-Bahnen in einer Taktung von wenigen Minuten in die Innenstadt oder zum Hauptbahnhof fahren.

Für Beck ist dies keine annehmbare Lösung. „Selbst wenn S-Bahn-Verbindungen noch so bequem sein mögen. Es ist und bleibt für viele ein zusätzlicher Umsteigevorgang, der das Bahnfahren beschwerlicher und somit unattraktiver“ macht, erklärt der Tuttlinger OB.

Bis zum Herbst denkt die Deutsche Bahn über Alternativen nach

Zwar werde es deutlich, dass sich die Deutsche Bahn Gedanken mache, wie der südliche Landesteil auch künftig an die Landeshauptstadt angebunden sein soll, meint Beck. „Das Ergebnis dieser Überlegungen kann leider weder mich noch die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte zufrieden stellen“, schreibt er.

Immerhin hat die Deutsche Bahn angekündigt, in einem Faktencheck zu untersuchen, ob Reisende auf der Gäubahn auch während der Bauzeit des Pfaffensteigtunnels auch ohne Umstieg zum Hauptbahnhof gelangen können. Bis zum Herbst sollen die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen. Zudem sollen Böblingen und Singen als Haltepunkte für den Fernverkehr erhalten bleiben.