Jetzt für Flohmarkt anmelden

Ab sofort können sich Verkäufer für den großen Sommer-Flohmarkt des Gewerbe- und Handelsvereins ProTUT am 23. Juni in der Tuttlinger Weimarstraße anmelden.

Der Markt findet wie jedes Jahr am Southside-Samstag statt und bietet an zirka 150 Marktständen ein buntes Angebot an Trödel, Antiquitäten, Haushaltsgegenständen, Spielsachen, Klamotten und anderem. Ausschließlich private Anbieter verkaufen ihre Sachen.

Aufgrund der großen Nachfrage ist es laut Organisatorin Cathrine Gebel von der Werbeagentur Art Acta ratsam, sich schnellstmöglich einen Standplatz zu sichern. Die Plätze werden der Reihe nach vergeben und stehen nur begrenzt zur Verfügung.