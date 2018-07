Jetzt für exklusive Führungen anmelden

Der Gränzbote, der Heuberger Bote und die Trossinger Zeitung öffnen im Rahmen der Serie „SZ öffnet Türen“ für ihre Leser exklusiv die Türen von Firmen oder Einrichtungen, die normalerweise nicht für Besucher zugänglich sind. Für die Führungen am Dienstag, 31. Juli, um 14 Uhr zum Schuhunternehmen Solidus in Tuttlingen sowie am Donnerstag, 2. August, 18.30 Uhr zu den Bahnhof-Katakomben werden noch Anmeldungen bis Freitag, 27. Juli, entgegengenommen.

Wer dabei sein will, sollte eine E-Mail mit seinen Wunschzielen an die Adresse redaktion.stadt.tuttlingen@schwaebische.de schicken. So besteht die Möglichkeit, und jeweils bis zu zwei Karten für eine kostenlose Besichtigung zu gewinnen.

Auch für weitere Führungen kann man sich unter Angabe des Ziels bis 4. August bewerben. Hier kommt der Überblick:

Samstag, 11. August, 9.30 Uhr: Felsenhöhle Mühlheim, am Parkplatz zum gemeinsamen Aufstieg; Dienstag, 14. August, 14 Uhr: Rathaus-Nebengebäude, Waaghausstraße, Haupteingang; Samstag, 18. August, 10 Uhr: Steintäle, Parkplatz Skihang; Montag, 20. August, 17 Uhr: Hammerwerk Fridingen, Parkplatz Haupteingang; Mittwoch, 22. August, 14.30 Uhr: Nahwärme Aldingen, Heizzentrale an der Schule; Mittwoch, 22. August, 14.30 Uhr: Marquardt Rietheim; Mittwoch, 29. August, 15 Uhr: Walter Straßenbau Trossingen, Gewerbegebiet Neuen; Donnerstag, 30. August, 5 Uhr: Schneckenburger-Bäckerei, Föhrenstraße; Freitag, 31. August, 18 Uhr: Auberlehaus Trossingen, Haupteingang; Dienstag, 4. September, 14 Uhr: IFC, Haupteingang; Mittwoch, 26. September, 16.30 Uhr: Klinikum, Haupteingang. Zudem gibt es noch eine Führung zu den Wild Wings. Dieser Termin steht noch nicht fest.