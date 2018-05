Jetzt anmelden für Tennis-Titelkämpfe

Der Reigen der Bezirksmeisterschaften im Tennisbezirk Neckar/Alb/Schwarzwald wird mit den Meisterschaften der aktiven Damen und Herren beendet. Sie finden vom 18. bis 20. Mai in Rottweil statt.

Es wird in drei Klassen gespielt. In der A-Klasse geht es um Ranglistenpunkte und Preisgeld, in der B- und C-Klasse um Leistungsklassen-Punkte und Sachpreise. Eine Nebenrunde wird angeboten, damit die Teilnehmer Gelegenheit haben, vor Beginn der Verbandsrunde noch Spielerfahrungen zu sammeln.

Die Ausschreibung ist im Internet nachzulesen und nur dort kann auch gemeldet werden. Meldeschluss ist Montag, 14. Mai, um 23.59 Uhr.