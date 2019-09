Jetzt abstimmen: Welches ist das schönste selbstgemalte Ferienbild?

Wenn die neunjährige Sophia Peter aus Trossingen an Ferien denkt, dann scheint ihr offensichtlich sofort ein Landschaftsbild in den Sinn zu kommen, das unmissverständlich in Großbritannien verortet werden kann – inklusive Tower Bridge, Doppeldeckerbus und Big Ben.

Noah Stadelhofer hingegen scheint in den Ferien in Deutschland geblieben zu sein. Inmitten eines großen Sterns malte der elfjährige Spaichinger das Brandenburger Tor.

Großer Malwettbewerb ausgelobt

Vor einiger Zeit hat Schwäbische.de in der Region Tuttlingen zu einem großen Malwettbewerb aufgerufen, bei dem sich Kinder aus der Region austoben konnten. Einzige Maßgabe: Die Kunstwerke mussten etwas mit dem Thema Ferien zu tun haben. Ansonsten wurde der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Insgesamt 72 selbstgemalte Bilder von kleinen Künstlern von vier bis zwölf Jahren wurden in den vergangenen Wochen in der Redaktion eingereicht. Sie zeigen einen abwechslungsreichen Mix aus verschiedenen Urlaubs- und Ausflugszielen.

Ich mit meiner Familie in Italien, wo ich Tretboot auf dem Gardasee fahre. Paulina Francesko (acht Jahre alt) aus Möhringen

So malte die achtjährige Jael Joy Pfleiderer aus Trossingen ein Ausflugsschiff, unter dem sich zahlreiche Fischarten tummeln. Ida Richter aus Mühlheim hingegen scheint ein Zirkus-Fan zu sein. Die Achtjährige schuf ein Bild mit zwei festlich geschmückten Pferden in einer Zirkusarena.

Strand und Boote sehr beliebt

Relativ häufig dabei sind maritime Motive mit Stränden, Schiffen und Leuchttürmen - kein Wunder, wer macht nicht gerne Ferien am Strand. Auch Tiere verbanden manche Kinder mit dem Thema Ferien und malten unter anderem Pferde, Katzen, Schmetterlinge und Schafe.

Paulina Francesko aus Möhringen notierte auch gleich dazu, was sie in ihrem Urlaub erlebt hat „Ich mit meiner Familie in Italien, wo ich Tretboot auf dem Gardasee fahre“, schrieb die Achtjährige.

Nachdem sich die kleinen Künstler ordentlich ausgetobt haben, sind nun die Leser an der Reihe. In einer Online-Abstimmung dürfen Sie sich für Ihren Favoriten entscheiden. Die drei Bilder mit den meisten Stimmen gewinnen einen Buchgutschein in Höhe von 50, 30 oder 20 Euro.

Die Aktion läuft ab sofort und endet am Montag, 16. September um 10 Uhr. Wer zu diesem Zeitpunkt die Liste anführt, gewinnt.