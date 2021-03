Jederzeit und überall verfolgt – Ein Stalking-Opfer berichtet

Stalking bezeichnet das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen, so dass dessen Sicherheit bedroht und seine Lebensgestaltung schwer wiegend beeinträchtigt werden. Im Frühjahr 2007 ist der § 238 StGB „Nachstellung“ in Kraft getreten. Er stellt Stalking unter Strafe und verbessert damit den Schutz der Stalking-Opfer. Fast zwölf Prozent aller Deutschen werden im Laufe ihre Lebens gestalkt, wie eine Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim ergeben hat. Betroffen sind vor allem Frauen. Die Täter sind zu 80 Prozent männlich und kommen aus dem privaten Umfeld. Zumeist sind es abgewiesene Verehrer, Nachbarn, Kollegen oder ehemalige Partner. Für die Opfer sind die Folgen von Stalking gravierend, sowohl psychisch als physisch. Die Symptome reichen von Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme und Herz-Kreislauf-Störungen bis hin zu Suizidgedanken. Der Weiße Ring steht bundesweit in mehr als 700 Opfern zur Seite und unterstützt sie bei psychologischer und juristischer Beratung. Wolfgang Schoch vom Weißen Ring in Tuttlingen aber weiß, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt. Die Polizei rät Opfern, unmissverständlich klar zu machen, dass man keinerlei Kontakt mehr möchte und sich auch nicht auf ein abschließendes Gespräch einzulassen. Danach sollten Opfern den Täter komplett ignorieren, da jede Reaktion in diesem wieder Hoffnungen schürt. Zudem sollten Opfer ihr privates und berufliches Umfeld über den Stalker informieren. Bei akuter Bedrohung sollten Opfer nicht zögern, die Polizei unter 110 zu rufen. Opfer sollten alles, was der Stalker schickt, mitteilt oder unternimmt in einem Stalking-Tagebuch festhalten, um Fakten und Beweismittel zu haben. Dazu gehört jedes Treffen, das er herbeiführen will, jeder Besuch, jeder Anruf, jeder Brief und jedes Geschenk. Die Stiftung des Weißen Rings hat die kostenfreie App „No Stalk“ entwickelt, die Opfer bei der Dokumentation von Stalking-Taten unterstützt. Digitale Nachrichten niemals löschen, sondern sichern. Um dem Stalker keinerlei Material zu liefern, sollte man vorsichtig mit persönlichen Daten umgehen. Diese niemals im Hausmüll entsorgen. Besonders Vorsicht sollte man auch bei privaten Fotos und Videos gelten lassen, da diese zum eigenen Nachteil bearbeitet und im Internet verbreitet werden könnten. Grundsätzlich gilt, dass Opfer Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Hilfe und Informationen rund um das Thema „Stalking“ gibt es unter anderem online unter:

Quelle: Weißer Ring / Polizei