Das Bühnenbild in Form eines Hauses mit nebenstehendem Kran hat bereits auf das Motto des Abends schließen lassen: „Vom Apotheker bis zum Zimmermann, jeder Narr zeigt was er kann!“

Nach Begrüßung durch Markus Schad zeigte der Nachwuchs, was er kann. Die Minigarde „Wild Berrys“, gefolgt von der Kindergarde, ließen das Parkett beben. Beruhigung ergab sich erst wieder bei den Ehrungen. Tanzend ging es mit den „Blue Berry´s“ in die nächste Runde. Gut einstudiert unter der Leitung von Natalie Hipp und Jacqline Hug konnte die Truppe in diesem Jahr bereits einen ersten Platz in einem Tanz-Wettbewerb erreichen.

Auf dem Arbeitsamt regte sich Samuel Schilling über Laura Schmissrauter auf, weil hier mit vielen englischen Begriffen vermittelt wurde. „Es tut mir Leid, Pocahontas“, würde hierzu die Kindergarde sagen. Diese verarbeiteten den gleichnamigen Song in ihrem zweiten Auftritt. In den Pausen wurde geschunkelt; DJ Mike legte den „Schneewalzer“ und andere Hits auf.

Die Büttenrede, gekocht vom Chefkoch Udo Hipp, servierte viele Leckerbissen aus dem Dorfgeschehen. Von der Wahl bis zu anstehenden Investition wurde alles gegart. Kochen sollte auch der „Future Husband“ können. So stellen ihn sich zumindest die „1000 Frauen“ vor, welche von den Hilbweible dargeboten wurden. Für die professionelle Choreographie zeichnete Emanuela Schreiber verantwortlich. Fragen wie: „Was machen die Männer?“ oder „Was ist derzeit attraktiv?“ wurden ebenfalls geklärt.

Natürlich durfte die Dokumention mittels Narrenblatt nicht fehlen. Mancher aus dem Publikum erkannte sich in den Erzählungen, vorgetragen durch die „Blue Berry´s“, wieder. Zwei Männer im Wartezimmer könnten ebenfalls ins Narrenblättle passen. Auf der Suche nach der Antwort auf die richtige Intimrasur wurde fröhlich musiziert. Mit Peitsche trieb man die Gefangenen auf die Bühne. „Schwarz Weiss“ – so der Titel und die Bekleidung des Sportvereins. Die Übeltäter waren unterschiedlicher wie sie es kaum sein können, so auch die Darbietung, getreu dem Motto „Go West“. Am Schluss räumte die Müllabfuhr alles wieder weg.

Nachnamen laden oft zum Reimen ein. Das dachte sich auch Dr. Übrigbliebene, gespielt von Benita Oßwald. Kombinationen, die zum Denken animieren, sorgten für etliche Lacher. Denken muss auch Bob der Baumeister, ob dies wohl 20 Zentimeter sind. Seine elf Bauarbeiter ließen den Hammer schwingen. So mancher vom Elferrat kam dabei ganz schön ins Schwitzen.

Im Anschluss zum Abriss folgte das große Finale. Alle Akteure fanden sich wieder auf der Bühne ein und zogen dann mit einer Polonäse durch die Halle.