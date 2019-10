Jeder Badegast wird in Tuttlingen bezuschusst

Von Schwäbische Zeitung

Ein 52-Jähriger ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in der Konrad-Huber-Straße in Weingarten ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann von Ballast-Platten eines Krans erschlagen.

Der Mann wollte die Ballast-Platten eines Krans auf einen Lkw laden. Dabei löste sich aus bislang unbekannter Ursache eine der Betonplatten und traf den 52-Jährigen am Kopf. Dabei stürzte der Mann zu Boden, wo er mit seinen Beinen unter der Platte eingeklemmt wurde.