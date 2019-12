„Jede Treppe als Herausforderung sehen“

Die Gesundheitswerkstatt geht in die Winterpause. Zwei Vorträge haben bei der gemeinsamen Veranstaltung der Aesculap-Akademie und unserer Zeitung schon stattgefunden. Hans-Peter Welsch, Leiter der Aesculap Akademie, zieht eine erste Bilanz, erklärt, was er für sich und seine Gesundheit von den Abenden mitgenommen hat und blickt voraus, wie es mit der Gesundheitswerkstatt weitergeht. Mit ihm hat Redakteur Matthias Jansen gesprochen.

Guten Tag, Herr Welsch. Zwei Veranstaltungen der Gesundheitswerkstatt haben stattgefunden. Wie fällt das Fazit aus?

Wir machen nach jedem Vortragsabend eine schriftliche Befragung bei den Teilnehmern. Und die Besucher sind voll des Lobes. Sie finden die Gesundheitswerkstatt ganz toll. Sowohl die Vorträge, die direkt und praktikabel sind, als auch das gesamte Ambiente im Betriebsrestaurant von Aesculap, wo Snacks und Getränke passend zu den Vorträgen angeboten werden. Die positive Resonanz ist eine große Unterstützung für die drei Veranstaltungen, die noch folgen.

Wie haben Sie die ersten Vorträge erlebt?

Patric Heizmann war eineinhalb Stunden Entertainment pur. Die Besucher wurden mitgerissen. Er hat an einfachen Dingen und Übungen gezeigt, wie man die ersten Schritte, etwas für sich und seine Gesundheit zu tun, schaffen kann. Heizmann hatte ein positives Gespür für die Menschen. Bemerkenswert war, dass er 200 Bücher mitgebracht hatte, die er mit Widmung als Doppelpack verkauft hat. Ich bin angesprochen worden, warum er nicht mehr Bücher dabei hatte.

Und wie war es bei Michael Despeghel?

Er hat toll vermittelt, dass das biologische Alter – das bei jedem Menschen plus/minus zehn bis 15 Jahre zum wirklichen Alter betragen kann – von jedem selbst beeinflussbar ist. Dabei hat er ein Konzept vermittelt, dass Bereiche wie beispielsweise Bewegung, Essen, Rauchen oder Schlafen umfasst. Man kann an vielen Rädchen drehen, um das biologische Alter zu verbessern. Ich fand gut, dass er die Teilnehmer animiert hat, aktiv mitzumachen, und anhand verschiedener Fragestellung abschließend ermitteln konnte, wie das biologische Alter jedes Einzelnen ist.

Was haben Sie von den Veranstaltungen mitgenommen?

Dass man schon einiges selbst machen kann. Man könnte sich mehr bewegen. Wenn man nur sitzt, wird die Bauchspeicheldrüse inaktiv, man sollte jede Stunde für einige Minuten aufstehen und umhergehen. Die angepeilten 15 000 Schritte am Tag werde ich nicht schaffen, aber jede Treppe als neue Herausforderung für mich sehen. Außerdem ist ein Slow-Juicer – ein Saftmacher – vorgestellt worden. Der so gepresste Saft enthält alles, was man an Mineralstoffen und Vitaminen benötigt. So einen werde ich uns zulegen.

Drei Vorträge finden im nächsten Jahr noch statt? Was sind die Erwartungen, worauf freuen Sie sich?

Bei Niko Rittenau erwarte ich große Diskussionen. Überall schießen vegane Restaurants aus dem Boden. Ich bin von veganer Ernährung noch weit weg, mehrmals die Woche gibt es Fleisch zu essen. Ich müsste einen neuen Aspekt der veganen Küche kennen lernen, so dass ich es besser verstehe. Als Ernährungsexperte wird Niko Rittenau die Besucher sicher zu pflanzenbasierter Ernährung motivieren und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das Thema Zucker, zu dem Kurt Mosetter spricht, ist der Volksseele ja bereits bekannt. Es ist klar, dass zu viel Zucker im Blut den Stoffwechsel erschwert. Der letzte Vortrag von Ruediger Dahlke zum Thema Krankheit als Symbol interessiert mich besonders. Man braucht nicht unbedingt nur die Medizin, sondern kann selbst mit Lust und Initiative an seiner Gesundheit arbeiten.

Wissen Sie schon, wie es mit der Gesundheitswerkstatt weitergeht?

So weit sind wir noch nicht. Die Rückmeldungen der Teilnehmer und die Begeisterung der Besucher deuten aber daraufhin, dass es großes Interesse am Thema Gesundheit sowie -vorsorge gibt und damit einen Bedarf und Nachfrage. Ich denke, wir werden uns im nächsten Jahr nach März noch einmal wegen einer möglichen Fortsetzung der Gesundheitswerkstatt zusammensetzen. Es muss auch wirtschaftlich stimmen.

Kritik gibt es hin und wieder wegen der Eintrittspreise, oder?

Das stimmt, vereinzelt. Dazu muss man aber wissen, dass wir das Konzept in Richtung Kostendeckung ausgerichtet haben. Wenn wir nach den Veranstaltungen im Mai insgesamt ein Plus erwirtschaftet haben, dann werden wir den Überschuss für einen guten Zweck spenden. Wir werden uns also nicht an der Gesundheitswerkstatt bereichern.