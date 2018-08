Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt

Von Oktober 2018 bis April 2019 holt die Event-Reihe „tutto il mondo“ die beliebtesten Reiseländer, die wagemutigsten Abenteurer und die unbekanntesten Kulturen in Live-Multivisionen in die Stadthalle nach Tuttlingen. Mit eigenen Augen den Reichtum unserer Erde kennenlernen, die unbezwingbare Schönheit und Vielseitigkeit von Landschaft und Natur selbst entdecken: Es sind genau diese Momente, die der Betrachter ewig in Erinnerung behält, wenn er sich auf eine Reise begibt.

Mit Top-Referenten und Profifotografen der Event-Reihe tutto il mondo die Schönheit Südafrikas erleben, oder die Anden, eines der mächtigsten Gebirge dieser Erde. Reisen Sie zu den Nordlichtern nach Norwegen, kommen Sie mit auf die große Reise und umrunden Sie mit dem Tuk-Tuk die Welt, oder begeben Sie sich in einer Hommage an das Übermorgenland in den Oman.

Neugierig geworden? Die Sehnsucht muss sich nicht bis Oktober gedulden. Einen visuellen und detaillierten Einblick über die Events gibt es bereits heute auf der Homepage unter https://www.tuttomondo.de.

Das Programm:

„Die Anden“, mit Dr. Heiko Beyer, Do., 18. Oktober. „Südafrika - von Kapstadt zum Krügerpark“, mit Dirk Bleyer, Donnerstag, 3. Januar 2019. „Norwegen - durch die Fjorde in die Arktis“, mit Reiner Harscher, Donnerstag, 31. Januar 2019. „Die große Reise - Abenteuer Weltumrundung“, mit Susi Bemsel und Daniel Snaider, Donnerstag, 21. Februar 2019. „Oman & Emirate“ mit Hartmut Fiebig, Donnerstag, 11. April 2019. Alle Veranstaltungen in der Stadthalle Tuttlingen beginnen um 20 Uhr.