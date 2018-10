„Jede Bahn zählt“ beim Benefizschwimmen

Zehn-Stunden-Schwimmen, Promischwimmen, Musik und ein Clown – das sind nur einige der Programmpunkte, die die Teilnehmer und Zuschauer des Benefizschwimmens am 10. November im Tuttlinger TuWass erwarten. Mit der Wohltätigkeitsveranstaltung will der Förderverein „Regionales Bündnis für Arbeit im Landkreis Tuttlingen e.V.“ in Zusammenarbeit mit dem DLRG, der Schwimmabteilung des Turnvereins Mühlheim und den Mitarbeitern des TuWass das Programm „Paten auf Zeit“ teilfinanzieren, das sich gegen Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit richtet.

„Die Grundidee ist ganz einfach: Von acht Uhr morgens bis 18 Uhr abends findet das Zehn-Stunden Schwimmen statt“, erklärt Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Insgesamt 18 Sponsoren haben sich bereit erklärt, Sach- sowie Geldspenden bereitzustellen, wodurch bereits über 5000 Euro gesammelt werden konnten. Dieses Geld muss von den Teilnehmern des Benefizschwimmens erschwommen werden, das heißt, pro 100 geschwommenen Meter wird ein Euro gespendet. Das gesammelte Geld kommt dem Projekt „Paten auf Zeit“ zugute, das schon über 250 Jugendlichen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben geholfen hat.

Doch die Veranstaltung ist auch für die Schwimmer selbst attraktiv, wie Kaltenbach weiter berichtet: „Jeder Schwimmer erhält ein kleines Dankeschön. Die jüngsten bzw. ältesten Teilnehmer und der, der die längste Strecke zurückgelegt hat, bekommen hochwertige Sachpreise.“ Auch Staffeln kommen auf ihre Kosten: Die Staffel mit den meisten zurückgelegten Metern erhält einen Essensgutschein. „Dabei geht es natürlich nicht um Leistung“, führt Kaltenbach fort. „Es ist für den guten Zweck und jede Bahn zählt. Und dabei tut man sich selbst auch noch was gutes.“ Das wollen auch einige Institutionen im Landkreis Tuttlingen nutzen und spendieren ihren Angestellten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements den Eintritt ins Bad.

Auch für Zuschauer ist einiges geboten: Neben drei Bands, die den Tag musikalisch untermalen, gibt es ab 14 Uhr ein Promischwimmen, bei dem unter anderem auch Landrat Stefan Bär, Sparkassenvorstand Markus Waizenegger und Thomas Maile, der Vorsitzende des Regionalen Bündnisses für Arbeit, antreten. Moderiert wird das Benefizschwimmen durchgehend von Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes. „Wir freuen uns sehr auf den Tag. Es ist immer viel los und das TuWass ist die perfekte Kulisse für eine solche Veranstaltung“, so Kaltenbach.