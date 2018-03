„Jazz Night“ begeistert mit vielen Musikstilen

50 Jahre Musikschule Tuttlingen: Mit einer gut besuchten „Jazz Night“ haben vier Formationen am Samstagabend in der Stadthalle die Konzertreihe zum Jubiläum eröffnet. Außer strahlenden Bigband-Sound erlebte das begeistere Publikum auch Ausflüge in verwandte Musikstile.

Lampenfieber? Keine Spur, denn die jungen Mitglieder der Musikschul-BigBand waren bestens auf das Konzert vorbereitet. Mit vier ganz unterschiedlichen Titeln – darunter „Spinning Wheel“ – zeigten die Bläser und ihre Rhythmikgruppe unter der Leitung von Leopold „Poldi“ Reisenauer ihr hohes Können. Als Gast stellte sich dabei auch der Saxofonist Freddy Mademann vor: frisch von der Musikhochschule Nürnberg und jetzt an der Jubiläums-Musikschule tätig.

Der Reggae erhob sein bunt umhäkeltes Haupt, als die Combo „Die Anderen“ und ihre Gäste samt Cello und Tuba die Bühne in Beschlag nahmen. Die „Anderen“ und ihre Sängerinnen besuchten dann unter der Leitung von Barbara Klobe die Beatles, als die die Zuhörer baten „Come together!“ und von unbezahlbarer Liebe schwärmten.

Siggi Stehle stellte seine in der Region unter dem etwas seltsamen Namen „Alex und die Affen“ bekannte Combo vor: Zunächst ging es um das weiße Kleinpiano aus zweiter Hand aus dem Musical „Smash“. Darauf folgte die temperamentvolle Beschreibung „The Way She Walks“, bei der besonders Drummer Uwe Mattes für den Driver sorgte. Kräftiger Zwischenapplaus brandete für die Solisten in Ian Carrs „He was the Cat“ auf.

Den zweiten Teil des dreistündigen Konzerts bestritt die „beste Formation der P.O.L.D.I. Bigband, die es je gab“, wie Reisenauer pries. Dazu hatte er erfolgreiche Ehemalige, seinen Sohn Lukas und seinen Landsmann Nicolas Simion nach Tuttlingen eingeladen. Zu hören waren zumeist Eigenkompositionen: So „Papier“ des Vollblutsaxofonisten Jonathan Maag mit dem fetten Trompeten-Intro und dem mitreißenden Perkussionssolo. Eine ganz andere Stimmung vermittelte die meditative „Hymn“, bei der Komponist Johannes Stange die gedämpfte Trompete blies und Roman Klobes E-Gitarre den Puls schlug. Um Steve Wonders Warnung vor dem Aberglauben ging es, als Gordon November, zu seiner Tuttlinger Zeit noch Gordon Buschle, das Mikrofon ergriff. Der Song wurde mit Jubel quittiert.

Sicher ein Höhepunkt des Abends war „No Comment“, eine Komposition von Barbara Klobe, die auch von ihr dirigiert wurde. Jonathan Maag ließ sein Saxofon wiehern, ekstatisch kreischen und dann gleich wieder kichern, Roman Kolbe überzeugte mit seinem Gitarrensolo.

Reisenauer-Sohn Lukas, Rapper und Reisender durch die Stile, steuerte seine Komposition „Fernlicht“ bei, die von Jonathan Stange arrangiert und folgerichtig auch dirigiert wurde. Besonders gespenstisch klangen hier die beiden Querflöten. In den „transsilvanischen Wald“ entführte schließlich noch Nicolas Simion, ein aus Rumänien stammender Saxofonvirtuose, mit seiner spannungsgeladenen Komposition.

Mit „Some Skunk Funk“ bedankte sich die BigBand für den langanhaltenden Beifall.