Japanische Trommlergruppe begeistert mit konzentriertem Auftritt

Stehende Ovationen für kraftvolle Trommler: Neben Bremen und Düsseldorf hat die japanische Taiko-Truppe „Kokubu“ am Samstagabend vor fast 400 Besuchern in der Tuttlinger Stadthalle gespielt.

Zum ersten Mal touren die 16 Trommler durch Deutschland und absolvieren dabei 16 Auftritte in nur 18 Tagen. Unter der Leitung von Chiaki Toyama strotzen die 17- bis 30-Jährigen nur so vor Energie, arbeiten dabei aber immer konzentriert und synchron. Toyama, 55, ist einer von Japans bekanntesten Flötenspielern und hat die Trommlerschule vor 20 Jahren in Osaka gegründet.

Vor jedem der elf Programmpunkte der Tour wurden deutsche Texte aus dem Off verlesen, um Hintergründe der Stücke zu erläutern. Wie „Mitsuya“, die 600 Jahre alte Lehre des Samurai Motonari Mohri über die drei gebündelten Pfeile, „Tombo“, das „Stets voran“-Prinzip des Libellenflugs oder „Hitosu“, das berauschende Gefühl des „Eins-Seins“ mit den Mitmenschen. Die Rhythmiker hatten für die Umsetzung ein umfangreiches Arsenal an Trommeln zur Verfügung: Instrumente zum Umhängen, kleine Trommeln, die an westliche Snare-Drums erinnern, Okedōs, bei denen die Felle mit kräftigen Baumwollseilen gespannt werden. Besondere Aufmerksamkeit zogen die riesige Trommel mit einem Durchmesser von 190 Zentimeter und die aus einem Baumstamm gedrechselten Taikos auf sich. Bei den Trommeln sieht man deutlich die Maserung des Kejaki-Baums, einer asiatischen Ulmenart, die sorgsam poliert schimmert. Die Felle aus Rinderpergament sind dabei festgenagelt, können also nicht nachgestimmt werden.

Besondere Dynamik bot die eruptive Hymne an den Fuji-san, den prächtigen Vulkan, um den sich unzählige Legenden ranken. „Von gefräßigen Monstern“ berichtete der Text zum Stück „Uminari“ – Meeresrauschen. Brachial erinnerten die Trommelwirbel an einen Tsunami oder an den Todeskampf eines harpunierten Wals. Durch die Flötenklänge etwas ausgeglichen wurde die Power der Trommler bei „Tenma“, wie „Pegasus“ auf Japanisch heißt.

Schiere Lebensfreude strahlte „Shunka“ aus, bei dem alle 16 Trommler, die „Bachi“ genannten Schlägel fest in den Händen, die zwei hellen Jahreszeiten feierten. Mit Jubel und kräftigem Beifall wurde der Auftritt honoriert, selbst bei der Zu-gabe nach gut zwei Stunden athletischem Marathon zeigte die Kokubu-Truppe keine Anflüge von Müdigkeit. Alle Achtung!