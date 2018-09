Jan Dirschauer rettet FV Möhringen einen Punkt

Der FC Gutmadingen hat in der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald beim 0:0 in Pfaffenweiler seine ersten Punkte in dieser Saison liegen gelassen. Der SV Immendingen unterlag dem FC Weilersbach 0:2 (siehe Spiel des Tages auf Seite 23). In der Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald kam der FV Möhringen zu einem 1:1 gegen den SV Eisenbach. Die SG Kirchen-Hausen unterlag dem SV Aasen 0:8.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Pfaffenweiler – FC Gutmadingen 0:0. 150 Zuschauer sahen am Freitagabend eine stark kämpfende Pfaffenweiler Mannschaft, die mit ihrem guten Torhüter Marc Schillinger einen großen Rückhalt hatte. Die Gutmadinger besaßen ein Chancenplus. So traf Manuel Huber (30.) nur die Latte. Am Ende hatte sich Pfaffenweiler den Punkt aber durch seinen Einsatz verdient. - Schiedsrichter: Konstantin Konegen (Villingen). - Zuschauer: 150.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SV Eisenbach 1:1 (0:0). Möhringen spielte recht druckvoll, kam aber erst nach der Pause zu einigen klaren Torabschlüssen. Dennoch gelang Eisenbach gleich nach dem Seitenwechsel die Führung. Dann zeigte der Gästetorhüter immer wieder sein Können. Der Gastgeber hatte mit einem Lattenknaller nach Freistoß von Jonathan Bell aus 30 Metern Pech. Das verdiente 1:1 lag förmlich in der Luft und fiel dann auch in der Schlussminute. - Tore: 0:1 Lars Dorer (47.), 1:1 Jan Dirschauer (90.). - Schiedsrichter: Bernd Kaiser (Königsfeld). - Zuschauer: 100.

SG Kirchen-Hausen – SV Aasen 0:8 (0:6). Aasen zeigte sich von Beginn an präsenter und nutzte individuelle Fehler der SG zu einem 3:0 aus. In der 15. Minute musste Andy Krukenberg beim Gastgeber verletzt den Platz verlassen. Nach der roten Karte in der 30. Minute für einen SG-Spieler nutzte Aasen die Überzahl souverän zum Kantersieg aus. - Tore: 0:1, 0:2 Tim Stolz (3., 27., Handelfmeter), 0:3, 0:4 Thomas Schwab (29., 35.), 0:5 Hajar Amin (40.), 0:6 Patrick Stolz (42.), 0:7, 0:8 Judi Sharro (51., 57.). - Schiedsrichter: Jedediah Bartler (Brigachtal). - Zuschauer: 170. - Rote Karte: Kirchen-Hausen (30.).