Jan Diener wird Vizemeister im Swim&Run

Der zwölfjährige Triathlet Jan Diener von den Tuttlinger Sportfreunden hat bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Swim&Run in Mengen Silber in der Schülerklasse A gewonnen. Nach 200 Metern Schwimmen und einer 1600 Meter lange Laufstrecke sicherte er sich den zweiten Platz.

In der Schülerklasse B waren mit Johannes Storz und Pascal Hermann zwei junge Nachwuchsathleten des TSF am Start. Storz landete auf Rang 17, Pascal Hermann auf Rang 20.

Das größte Starterfeld gab es in der Jugend B (Jahrgänge 2000 und 2001), wo 400 Meter geschwommen und 2,2 Kilometer gelaufen werden mussten. Hier wurde Eric Diener Sechster, Simon Jetter 16., Matthias Lutz 23. und Ingo Steinert erreichte Rang 29. Diener, Jetter und Lutz erreichten zudem in der Mannschaftswertung den vierten Platz.

In der Jugend A benötigte der 16-jährige Tim Schmidt 29:12 Minuten für 800 Meter Schwimmen und 4,4 Kilometer laufen, was ihm den 10. Gesamtrang einbrachte. Sein Vereinskollege Valentin Klüppel wurde 20. Bei den Junioren kam Marc Schmidt als Neunter ins Ziel. Der jüngste Teilnehmer aus Tuttlingen war Finn Hermann. Er erreichte bei den Kindern C nach 25 Meter schwimmen und 400 Meter laufen den vierten Platz.

Auch beim Jedermann-Wettbewerb waren die TSF-ler mit sechs Startern vertreten, die jeweils in ihren Altersklassen vorne landeten. Schnellster Tuttlinger war hier Roland Högerle, gefolgt Thorsten Brendle, Julia Högerle, Ilka Diener, Eva Hermann und Sarah Högerle. (id)