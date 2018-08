Zwölf Ausdauerathleten der Tuttlinger Sportfreunde sind beim Triathlon in Tübingen in verschiedenen Wettbewerben an den Start gegangen. Der jüngste der Gruppe, Jan Diener, war am erfolgreichsten. Der 15-Jährige sicherte sich den Sieg in der Jugend A und wurde in der Gesamtwertung über die Sprintdistanz Dritter.

„Die tropischen Temperaturen haben den Athleten an diesem Tag einiges abverlangt. Aber die großartige Stimmung an der Strecke hat uns Sportler enorm gepusht und den Wettkampf zu einem tollen Erlebnis gemacht“, sagte Ilka Diener, die als Zweite bei den Seniorinnen III über die olympische Distanz einen weiteren Podestplatz erkämpfte.

Auf der Sprintdistanz hatten neben Jan Diener auch Thorsten Brendle, Tina Rieber und Alicia Redwitz gemeldet. Nach 750 Metern Schwimmen im Neckar und 22 Kilometern Radfahren im Schönbuch folgte ein anspruchsvoller Laufkurs von fünf Kilometern durch die Tübinger Altstadt. Jan Diener startete gut und kam mit 30 Sekunden Vorsprung als Erster aus dem Wasser. Nach der Hälfte der Radstrecke wurde der Jugendliche aus Wurmlingen aber von zwei älteren Athleten überholt. Seinen dritten Platz und damit den Sieg in der Jugend A brachte er aber ungefährdet ins Ziel.

Brendle überquerte als 37. des Wettbewerbs die Ziellinie und wurde damit Sechster bei den Junioren. Rieber erreichte bei der weiblichen Jugend A den vierten Rang. In der Altersklasse I landete Redwitz auf dem zehnten Platz.

Steinert wird Fünfte bei Premiere über olympische Distanz

Die größte Tuttlinger Gruppe startete über die Olympische Distanz. Dabei müssen 1500 Meter geschwommen, 43 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und zehn Kilometer gelaufen werden. Schnellster TSFler über diese Strecken war Dennis Wagner, der mit einer Zeit von zwei Stunden, elf Minuten und 35 Sekunden auf den 14. Gesamtrang lief. Mit dieser Zeit belegte er den fünften Platz in der Altersklasse I.

Tuttlingens Triathlon-Abteilungsleiter Markus Eitel wurde 33. bei den Senioren, André Baumeister belegte in dieser Altersklasse den 45. Rang. Bei den Frauen gingen mit Daniela Fischer, Eva Hermann, Silvia Steinert und Ilka Diener gleich vier TSF-Starterinnen an den Start. Am schnellsten unterwegs war Hermann mit einer Zeit von zwei Stunden, 44 Minuten und 19 Sekunden. Damit landete sie auf dem vierten Rang bei den Seniorinnen I. Bei den Seniorinnen III durfte sich Ilka Diener nach 2 Stunden, 51 Minuten und 29 Sekunden über den zweiten Platz freuen. Steinert, die erstmals einen Wettkampf auf der olympischen Distanz absolvierte, erreichte den guten fünften Rang. Gut unterwegs war auch Fischer, die jedoch die Laufstrecke nicht korrekt zurücklegte und daher nicht in die Wertung kam.

Höhepunkt des Wettkampftages in Tübingen waren die Bundesliga-Rennen, die am Nachmittag ausgetragen wurden. Mit Eric Diener war dabei ebenfalls ein Tuttlinger Athlet vertreten, der für das Triathlon-Team der Neckarsulmer Sportunion an den Start ging. Nach dem Schwimmen war er in der Mitte des Teilnehmerfeldes platziert und fuhr in der zweiten Radgruppe. In der letzten Runde konnten diese Sportler zur ersten Radgruppe aufschließen, so dass eine riesige Gruppe von 60 Athleten zusammen zum zweiten Wechsel kam. Trotz großer Hitze und anspruchsvoller Laufstrecke zeigte der Wurmlinger einen guten Lauf und war am Ende Schnellster seines Teams. Mit seinem 33. Platz war Eric Diener zufrieden.

Zwei Wochen zuvor hatte er sein Bundesliga-Debüt in Münster gegeben und dort ein couragiertes Rennen abgeliefert. In einem hochkarätigen Feld landete er auf dem 40. Platz.