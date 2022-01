Jakob Augstein kommt zum Tuttlinger Literaturherbst

Eben erst hat der Journalist, Publizist, Kolumnist und Verleger Jakob Augstein seinen Debütroman „Strömung“ veröffentlicht, da können die Tuttlinger Hallen seine Verpflichtung für den 19. „Tuttlinger Literaturherbst“ in der Stadthalle Tuttlingen bekanntgeben. Und auch ein zweiter Abend für die Reihe im Oktober und November 2022 steht bereits: Mit dem Rilke Projekt kommt Europas erfolgreichstes Poesie-Projekt – prominent besetzt unter anderem mit Nina Hoger, Ralf Bauer und Dietmar Bär – an die Donau. Das Gesamtprogramm für den diesjährigen „Literaturherbst“ soll zum „Welttag des Buches“ am 23. April stehen, teilen die Tuttlinger Hallen mit. Derweil erinnern sich Initiator Christof „Stiefel“ Manz und Stadthallenchef Michael Baur in einer neuen Folge des Talkformats „Nachmittags beim Buchhändler“, die jetzt auf YouTube erschienen ist, an die Anfänge des „Literaturherbsts“.

Nach dem überraschenden Aus für den YouTube Kanal tvTUT im Dezember sind die Tuttlinger Hallen ihrem „Literaturherbst“-Partner, dem Tuttlinger Buchhändler Christof Manz („Stiefels Buchladen“), zur Seite gesprungen und haben drei Folgen seines Talkformats „Nachmittags beim Buchhändler“ im Kleinen Saal der Stadthalle Tuttlingen aufgezeichnet. Zwei – mit den Gästen Dr. Harald Hebrank, Facharzt für Nuklearmedizin in Tuttlingen, und Christoph Heieis, Fachstelle Sucht – waren bereits Ende vergangenen Jahres zu sehen und sind weiterhin auf YouTube verfügbar. Die dritte Folge widmet sich nun ganz dem „Tuttlinger Literaturherbst“ und steht seit Freitag, 21. Januar, online. Im Gespräch mit Stadthallen-Geschäftsführer Michael Baur erinnert sich „Stiefel“ an die ersten fast zwei Jahrzehnte der Buch- und Lesereihe in der Stadthalle Tuttlingen an zahlreiche Gäste und lustige, erinnernswerte oder skurrile Begebenheiten.

Fast zeitgleich sind jetzt auch die ersten Gäste für den diesjährigen „Tuttlinger Literaturherbst“ bekannt: Am 14. Oktober macht das mit drei Goldauszeichnungen prämierte Rilke Projekt auf seiner „das ist die Sehnsucht“-Tour in Tuttlingen Station. Vom Komponisten- und Produzententeam Richard Schönherz und Angelica Fleer 2001 ins Leben gerufen, bringt das Lyrikprojekte die zeitlosen Gedichte Rilkes, vorgetragen von renommierten Schauspielern und Sängern und mit eigens dazu komponierter Musik untermalt, auf die Bühne. Die unvergleichliche Poesie Rilkes stößt dabei auf ein breites musikalisches Spektrum, das vom klassischen Streicher-Terzett bis zu zeitgemäßen, rollenden Hip-HopBeats reicht. Am 21. Oktober liest dann Jakob Augstein aus seinem literarischen Debüt „Strömung“. Der Roman erzählt vom Aufstieg und vom Straucheln eines Politikers in einer Zeit, deren Konturen zwischen politischen Umbrüchen, neuen Ideen und alten Bedrohungen immer schwerer auszumachen sind.

Einzelkarten für das Rilke-Projekt sind bereits bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox, per telefonischem Kartenservice unter Telefon 07461 / 91 09 96 oder online unter www.tuttlinger-hallen.de zu haben. Tickets sind außerdem bei allen Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich.