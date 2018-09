Fachleute sprechen nach dem heißen und extrem trockenen Sommer von einer Jahrhundertkatastrophe für den Wald in Europa. „Mittlerweile teile ich diese Überzeugung“, sagt Thomas Storz, Leiter der Holzverkaufsstelle des Landkreises Tuttlingen. Seit Mitte August kämpfen die Förster im Kreis massiv gegen den Borkenkäfer. Die Trockenheit hat zudem frisch gepflanzten Kulturen zugesetzt. „Das ist ein wahnsinniger Verlust“, sagt Verena Dorsch, Dezernentin Ländlicher Raum der Kreisverwaltung. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen geht die Forstverwaltung von einem Schaden von rund fünf Millionen Euro für Waldbesitzer im Kreis Tuttlingen aus.

In Geisingen könnte der Ausfall der Jungkulturen bei einem Drittel bis 50 Prozent liegen, sagt Dorsch. Dort sind Ausgleichsflächen für die Baumaßnahme von Daimler in Immendingen geschaffen worden. Im Revier Neuhausen ob Eck hat die Trockenheit ebenfalls rund die Hälfte der Neupflanzungen gekostet. Harald Müller, Forstrevierleiter in Neuhausen, hat die Niederschlagsmengen in seinem Beritt verglichen: Die Menge liege zwar geringfügig über denen des Jahrhundertsommers 2003. Das sei laut Müller aber vor allem dem nassen Jahresstart 2018 zu verdanken gewesen. Den Sommer über habe es, wenn überhaupt, nur punktuell im Kreis geregnet.

Die Auswirkungen zeigen sich jetzt. „Mitte August ging es los mit dem Borkenkäfer“, sagt Müller. Dann seien die Winterniederschläge offensichtlich aufgebraucht gewesen. Mit fatalen Folgen: Bei den derzeit herrschenden optimalen Bedingungen kann der Schädling drei Generationen ausbilden. „Das führt zu einer Vertausendfachung einer Generation“, erklärt Storz. Was also tun? Nichts wie raus mit dem Käfer aus dem Wald. Dorsch zählt die verschiedenen Möglichkeiten auf: „Entgiften, entrinden oder entfernen.“

Im Neuhauser Lehrwald ist der Stockacher Günter Leitz, Chef eines privaten Forstbetriebs, seit Tagen mit dem Vollernter dabei, befallene Fichten umzunehmen und klein zu machen. Momentan könnte er Tag und Nacht arbeiten. Schließlich ist die Borkenkäfer-Situation nicht nur in Neuhausen und dem Landkreis Tuttlingen prekär, sondern ebenso im angrenzenden Kreis Konstanz. Da helfen gute Beziehungen, und die hat Harald Müller zu dem Unternehmer. Leitz weiß, dass er nicht nur in dieser Ausnahmesituation mit Aufträgen aus dem Kreis Tuttlingen rechnen kann.

Bürgermeister wurden informiert

20 bis 30 Prozent liegt der Preis von Käferholz unter dem Normalpreis, erklärt Storz. Dazu komme der weitaus größere Aufwand, den die Waldbesitzer für das oft kleinteilige Holz investieren müssen. „Damit ist man doppelt gestraft.“ Der Umsatz im Holzverkauf aller Forstbetriebe im Landkreis Tuttlingen beträgt in normalen Jahren rund 25 bis 30 Millionen Euro. Nur: 2018 wird kein normales Jahr. „Wir haben bereits am 13. September alle Bürgermeister im Kreis angeschrieben, dass wir den Holzeinschlagsplan nicht einhalten können“, erklärt die Dezernentin. Statt Frischholz muss das Käfer- und Trockenholz aufgearbeitet werden. Bei einem vorsichtigen Schadenszenario von 60 000 Festmeter in diesem Jahr rechnet Storz für die Waldbesitzer im Landkreis mit Schäden von mehr als fünf Millionen Euro. „Die Wiederaufforstung der entstehenden Kahlstellen wird in den Folgejahren noch einmal mit mit mindestens soviel zu Buche schlagen.“

Ein enormer Aufwand ist für die Revierförster und die Kreisbehörde die Information der privaten Waldbesitzer, die knapp 30 Prozent der rund 37 000 Hektar Wald unterhalten. Auch für sie gilt: Das Käferholz muss raus. Innerhalb eines Monats wurden rund 150 Waldbesitzer angeschrieben und ihnen eine Frist von zwei bis drei Wochen gesetzt, in denen sie der Aufgabe nachgehen können. „Die meisten reagieren darauf“, hat Müller bemerkt. Entweder nehmen sie Kontakt mit dem Förster auf und bitten um Unterstützung oder sie beseitigen das Käferholz selbst.

Die Kontrolle bedeutet viel Arbeit. „Die Kollegen sind alle am Anschlag“, sagt Dorsch. Zumal die Leitung des Kreisforstamts im Tuttlinger Landratsamt nach dem Weggang Frieder Dinkelakers erst mal nicht besetzt wird – mit Blick auf die anstehende Forstreform. Doch es führe kein Weg daran vorbei: „Jetzt nachlässig zu sein, wäre verheerende. Wir hätten Jahre damit zu kämpfen“, sagt Dorsch.