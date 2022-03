Jahreshauptversammlung TC Grün-Weiss Möhringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 25. März fand unter Corona-Auflagen die Jahreshauptversammlung des TC Grün-Weiss Möhringen im Vereinsheim statt. Damit der Fortbestand des Vereins auch in Zukunft gesichert ist, wurde drei Wochen vor der planmäßigen Versammlung eine außerordentliche abgehalten sowie zahlreiche Gespräche geführt, um die offenen Posten im Vorstand an diesem Abend besetzen zu können.

Mit entsprechender Anspannung begrüßte der 1. Vorsitzende Tobias Finkbeiner sowie die beiden verbliebenen Vorstände, Dennis Gönner und Rosi Dinkelmann, die anwesenden Mitglieder. Nach einem Rückblick auf das coronabedingt ernüchternde letzte Jahr, gab der Sportwart Dennis Gönner bekannt, dass für die kommende Sommersaison eine Vierer-Mannschaft der „Herren 30“ gemeldet ist. Die in der letzten Saison gemeldete Herren-Mannschaft konnte ihre Spielrunde mit einem zufriedenstellenden Mittelfeldplatz abschließen. Rosi Dinkelmann, in ihrer Funktion als Kassiererin, stellte nachfolgend den Kassenbericht vor, der von den beiden Kassenprüfern, Wolfgang Hayn und Volker Barth, für seine sorgfältige Führung gelobt wurde.

Die anschließenden Entlastungen und Wahlen übernahm Frieder Schray in seiner Rolle als Mitglied des Ortschaftsrats. Zuvor wurde beschlossen, dass die Funktion des Breitensportwarts in Zukunft auch durch den Sportwart übernommen wird. Nun zeigte sich, dass die eingangs erwähnten Gespräche von Erfolg gekrönt waren. Alle offenen Posten wurden besetzt und die aufgestellten Personen einstimmig gewählt. Zur neu gewählten Vorstandschaft zählen: Tobias Finkbeiner (1. Vorsitzender), Markus Spies (2. Vorsitzender), Rosi Dinkelmann (Kassiererin), Dennis Gönner (Breiten- und Sportwart), Marc Treitler (Schriftführer), Tobias Rinklin (Jugendwart), Niels Föllmer (Technischer Beirat), Klaus Albert (Wirtschaftsbeirat) und Wolfgang Hayn (Kassenprüfer). Der zweite Kassenprüfer, Volker Barth, ist noch für ein weiteres Jahr im Amt.

Abgeschlossen wurde die Versammlung mit einer Vorstellung der geplanten Termine. So ist es geplant, am 24. April die Saisoneröffnung zu feiern und zum Ende der Saison ein Schleifchen- beziehungsweise Binokelturnier durchzuführen. Die Umsetzung und Beteiligung am Städtlefescht steht aufgrund der ungewissen Umsetzung noch in den Sternen.