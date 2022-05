Jahreshauptversammlung des VfL Nendingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Glücklich, ein wenig erleichtert und sehr positiv gestimmt!“. So Morales, Vorstand Geschäftsführung, als kurzes Fazit der Jahreshauptversammlung 2022. Gleich zwei entscheidende Beschlussvorlagen konnten beschlossen werden, darunter wurde die Satzungsänderungen sowie die Beitragsordnung mit großer Mehrheit beschlossen.

„Kinderschutz, Ehrenamtspauschale, Digitalisierung - etwa für Sitzungen und Versammlungen, verdeutlichte Vereinsstruktur“, das sind die Kernthemen, die dem Vorstand sehr wichtig waren, da sie den Mitgliedern in der täglichen Vereinsarbeit beschäftigen. Zudem konnten auch alle Positionen des Vorstands, der erweiternden Vorstandschaft und in den Abteilungen Ski und Fußball lückenlos besetzt werden und das mit sehr jungen Vereinsmitgliedern - was sehr selten ist und dem VfL sehr stolz macht. „Wir sind sehr gut aufgestellt und haben es geschafft, die jüngere Generation auch neben dem Sport, für die Basis - die Vereinsarbeit zu begeistern“.

Geehrt wurde dieses Jahr auf dem Häldele in Nendingen auch vom WLSB, vertreten durch Herrn Rolf Henning vom Sportkreis Tuttlingen. Gleich neunmal konnten verdiente Vereinsmitglieder für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet werden, zudem sogar einmal Gold für Armin Senger !

Silber erhielten: Gerald Burandt, Stephan Seidl, Manfred Braun, Fred Hagen, Werner Hiller, Walter Waidelich, Denis Braun, Frank Beck und Michael Knoche.

Für 25 Jahre wurden geehrt: Familie Hirschmann, Familie Becker, Marc Ewald, Benjamin Wiedersich, Alexander Braun, Alexander Dölker, Volker Huber und Tobias Seifried. Für 40 Jahre treue Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Dietmar Zahner, Frank-Georg Ewald, Jörg Schwarz und Frank Seidl. Für 50 Jahre wurden ausgezeichnet, mit Ehrenkranz: Harald Becker, Viktor Zwirblis, Franz Schilling und Arno Kleiser.